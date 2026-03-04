Studie- och yrkesvägledare 100% till ROM2 och KVL - Karlshamn

Nordisk Kompetens AB / Yrkesvägledarjobb / Karlshamn
2026-03-04


Visa alla yrkesvägledarjobb i Karlshamn, Sölvesborg, Olofström, Bromölla, Ronneby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Karlshamn, Kristianstad, Älmhult, Växjö, Alvesta eller i hela Sverige

Studie- och yrkesvägledare 100 %

Placering: Karlshamn (arbete mot Karlskrona & Karlshamn)

Vill du arbeta strukturerat och resultatinriktat i uppdrag som gör verklig skillnad?
Vi söker nu en engagerad och kvalitetsdriven studie- och yrkesvägledare för arbete inom Rusta och Matcha (ROM2) samt Karriärvägledning (KVL).

Tjänsten är på heltid med placeringsort Karlshamn. Arbetet sker huvudsakligen på plats, med möjlighet till distansarbete på fredagar.

Om rollen

Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för individuella vägledningsinsatser med tydligt fokus på progression, måluppfyllelse och resultat. Du arbetar strukturerat enligt uppdragets krav och våra interna kvalitetsrutiner.

Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar aktivt till att deltagare når arbete eller studier genom professionell vägledning och tydlig planering.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Individuell vägledning med fokus på målformulering, aktivitetsplanering och karriärplanering

Löpande uppföljning och säkerställande av progression

Genomförande av gruppaktiviteter inom arbetsmarknadskunskap, studievägar och ansökningsprocesser

Dokumentation av närvaro, aktiviteter och beslut i relevanta system (exempelvis Workbuster/Mina Sidor)

Samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer enligt uppdragets riktlinjer

Aktivt kvalitetsarbete enligt interna rutiner och kvalitetsledningssystem

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Studie- och yrkesvägledarexamen

Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och processinriktat

Mycket god svenska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av Arbetsförmedlingens uppdrag och dokumentationskrav

Erfarenhet av Workbuster/Mina Sidor

Flerspråkighet

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Trygg och professionell i din yrkesroll

Lösningsorienterad och konsekvent i din leverans

Strukturerad med hög kvalitet- och integritetsnivå

Kapabel att hålla tempo utan att tappa noggrannhet

Pedagogisk med ett respektfullt och motiverande bemötande

Vi erbjuder

Ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad

Metodstöd och tydliga rutiner

Erfarna och engagerade kollegor

En verksamhet med fokus på kvalitet, struktur och resultat

Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort motivering till:
john.petersson@nordiskkompetens.se

Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordisk kompetens AB (org.nr 556987-0750)

Arbetsplats
Nordisk Kompetens

Jobbnummer
9776602

Prenumerera på jobb från Nordisk Kompetens AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordisk Kompetens AB: