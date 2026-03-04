Studie- och yrkesvägledare 100% till ROM2 och KVL - Karlshamn
Nordisk Kompetens AB / Yrkesvägledarjobb / Karlshamn Visa alla yrkesvägledarjobb i Karlshamn
2026-03-04
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Karlshamn
, Kristianstad
, Älmhult
, Växjö
, Alvesta
eller i hela Sverige
Studie- och yrkesvägledare 100 %
Placering: Karlshamn (arbete mot Karlskrona & Karlshamn)
Vill du arbeta strukturerat och resultatinriktat i uppdrag som gör verklig skillnad?
Vi söker nu en engagerad och kvalitetsdriven studie- och yrkesvägledare för arbete inom Rusta och Matcha (ROM2) samt Karriärvägledning (KVL).
Tjänsten är på heltid med placeringsort Karlshamn. Arbetet sker huvudsakligen på plats, med möjlighet till distansarbete på fredagar.
Om rollen
Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för individuella vägledningsinsatser med tydligt fokus på progression, måluppfyllelse och resultat. Du arbetar strukturerat enligt uppdragets krav och våra interna kvalitetsrutiner.
Du blir en viktig del av verksamheten och bidrar aktivt till att deltagare når arbete eller studier genom professionell vägledning och tydlig planering.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Individuell vägledning med fokus på målformulering, aktivitetsplanering och karriärplanering
Löpande uppföljning och säkerställande av progression
Genomförande av gruppaktiviteter inom arbetsmarknadskunskap, studievägar och ansökningsprocesser
Dokumentation av närvaro, aktiviteter och beslut i relevanta system (exempelvis Workbuster/Mina Sidor)
Samverkan med Arbetsförmedlingen och andra aktörer enligt uppdragets riktlinjer
Aktivt kvalitetsarbete enligt interna rutiner och kvalitetsledningssystemKvalifikationerKvalifikationer
Studie- och yrkesvägledarexamen
Mycket god förmåga att arbeta strukturerat och processinriktat
Mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Arbetsförmedlingens uppdrag och dokumentationskrav
Erfarenhet av Workbuster/Mina Sidor
FlerspråkighetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Trygg och professionell i din yrkesroll
Lösningsorienterad och konsekvent i din leverans
Strukturerad med hög kvalitet- och integritetsnivå
Kapabel att hålla tempo utan att tappa noggrannhet
Pedagogisk med ett respektfullt och motiverande bemötande
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad
Metodstöd och tydliga rutiner
Erfarna och engagerade kollegor
En verksamhet med fokus på kvalitet, struktur och resultatSå ansöker du
Skicka ditt CV och en kort motivering till:john.petersson@nordiskkompetens.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Jobbnummer
9776602