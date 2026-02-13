Studie- och yrkesvägledare 100% till Öresundsgymnasiet
2026-02-13
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Vill du vara den som väcker framtidstro hos ungdomar och guidar dem mot välgrundade utbildnings- och yrkesval? Som studie- och yrkesvägledare hos oss får du en viktig roll i elevhälsoteamet. Här väntar du inte på att eleverna ska komma till dig - du arbetar proaktivt, nära undervisningen och nära elevernas vardag för att hjälpa dem att bygga sin framtid.
Du blir den drivande kraften i att skapa en tydlig röd tråd genom skolans studie- och yrkesvägledning. Genom både individuella samtal och gruppaktiviteter säkerställer du att våra elever blir informerade, inspirerade och rustade inför gymnasiet och framtidens arbetsliv.
* Hålla individuella vägledningssamtal med elever, samt genomföra informationspass inför gymnasieval, språkval, högskolestudier och yrkesliv.
* Vara aktiv medlem i elevhälsoteamet (EHT) och bidra till elevernas måluppfyllelse.
* Hantera administration kopplad till valbara kurser och individuella val.
* Ansvara för samverkan med näringsliv och externa aktörer.
* Planera och genomföra gymnasiemässa, besöksdagar och skuggning av elever.
Vårt erbjudande
* En dynamisk arbetsplats med engagerade kollegor.
* Stor frihet att forma och utveckla skolans studie- och yrkesvägledning.
* En central roll i elevhälsoteamet där du gör konkret skillnad för elevernas framtid.
* Möjlighet att driva kreativa projekt, samarbeta med olika professioner och bidra till skolans utveckling.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i mötet med ungdomar, där du snabbt skapar förtroende och goda relationer. Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att planera och driva vägledningsarbetet framåt. Med ett lösningsfokuserat och kreativt förhållningssätt hittar du vägar som stärker elevernas kompetens att göra välgrundade val. Du är kommunikativ, flexibel och ser möjligheter där andra ser hinder - alltid med elevens bästa i fokus.Kompetenser
* Legitimerad studie- och yrkesvägledare.
* God kunskap om regelverk, behörigheter och administrativa system.
* Behärskar god svenska i tal och skrift.
Meriterande
* Erfarenhet av arbete som SYV och inom EHT.
* Erfarenhet av samverkan med näringsliv eller externa aktörer.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor. Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/.
Månadslön
