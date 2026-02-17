Studie- och yrkesvägledare - Rusta och matcha & Karriärvägledning-Karlskoga
Job By Instep AB / Yrkesvägledarjobb / Stockholm
2026-02-17
Om rollen
Vi söker en varm och kvalitetsdriven studie- och yrkesvägledare som vill arbeta deltid i både Rusta och matcha (ROM2) och Karriärvägledning för Karlskoga (KVL). Du ansvarar för individuella samtal med fokus på progression, resultat.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
• Individuell vägledning: mål-, aktivitets- och karriärplaner, uppföljning och progression.
• Gruppmoment: arbetsmarknad, studievägar, ansökningsprocesser.
• Dokumentation: närvaro, aktiviteter och beslut i relevanta system (t.ex. Workbuster/Mina Sidor).
• Samverkan: kontakt med Arbetsförmedlingen och andra aktörer enligt uppdragets krav.
• Kvalitet: arbeta metodiskt enligt interna rutiner och kvalitetsledningssystem.Kvalifikationer
• SYV-examen är ett krav.
• Mycket god förmåga att strukturera, dokumentera och följa processer.
• Mycket god svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet av Arbetsförmedlingens uppdrag och dokumentationskrav är meriterande.
• Meriterande: MI/DMO/Egans modell, flerspråkighet, vana av Workbuster/Mina Sidor.Dina personliga egenskaper
• Trygg, lösningsorienterad och konsekvent i leverans
• Hög integritet, kvalitetstänk och förmåga att hålla tempo utan att tappa detaljer
• God pedagogisk förmåga och professionellt bemötande
Vi erbjuder
• Deltid vid behov med tydliga ramar och möjlighet att påverka upplägg
• Metodstöd, erfarna kollegor och välfungerande rutiner
• Möjlighet att göra konkret skillnad för deltagareSå ansöker du
Skicka CV och kort motivering till kenan.ek@jobbyintep.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag.Övrig information
Tjänsten förutsätter att du följer gällande sekretess- och dataskyddsregelverk. Referenser kan komma att efterfrågas i slutskede.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: kenan.ek@jobbyinstep.se
(org.nr 559283-0979)
Birger Jarlsgatan 39 (visa karta
)
111 45 STOCKHOLM
Affärsområdeschef/Kvalitetschef
Kenan Ek kenan.ek@jobbyinstep.se
9748562