Studie och yrkesvägledare Yrkesgymnasiet och Affärsgymnasiet
2025-11-07
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Yrkesgymnasiet och Affärsgymnasiet Gävle söker Studie- och Yrkesvägledare
Beskrivning
Vi söker dig som är behörig studie- och yrkesvägledare (SYV).
Du vill arbeta på en skola som bedriver lärlingsutbildning i nära samarbete med branscher och dess arbetsplatser samt på Affärsgymnasiet som utbildar elever till kommande studier och medarbetare inom handeln och som vill utveckla studie och yrkesvägledningens tillämpning i våra olika utbildningar.
Arbetet innebär att du genomför vägledande insatser till eleverna i helklass, grupp och enskilt. Som SYV är du en del av skolans elevhälsoteam där rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagog ingår.
Tillsammans med övriga medlemmar i EHT, lärare och rektor arbetar du med ett förbyggande och främjande elevhälsoarbete på skolan utifrån studie- och yrkesvägledning i olika former.
På våra skolor är relationen mellan personal och elev mycket viktig och bygger på förtroende. Du som söker ska därför vara en öppen och glad person som har en positiv elevsyn. Självklart har du som söker även lätt för att samarbeta. Har du därtill erfarenhet av att jobba med lärlingsutbildning så är detta meriterande. Vi erbjuder en kreativ miljö med högt i tak och en laganda utöver det vanliga. Du blir en nyckelspelare i laget. Antar du utmaningen?Kvalifikationer
Du har en studie- och yrkesvägledarutbildning. Vi söker dig som har god kommunikations- och samarbetsförmåga, är strukturerad, är initiativtagande och har driv och engagemang. Erfarenhet av arbete inom gymnasieskola och högre utbildning är meriterande, behörighet är ett krav.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning (med 6 månaders provanställning) såvida du är behörig SYV. Tjänsten startar höstterminen 2025.
Till följd av skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiet. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
