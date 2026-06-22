Studie och Yrkesvägledare till Yrkesgymnasiet Täby 34%
Edukatus Alliance AB / Yrkesvägledarjobb / Täby Visa alla yrkesvägledarjobb i Täby
2026-06-22
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Vi är en mindre gymnasieskola i Täby med starkt fokus på lärande, trygghet och engagemang. Hos oss får du arbeta i en lugn och välkomnande miljö där eleverna står i centrum. Som studie- och yrkesvägledare hos oss ges du utrymme att utvecklas tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor. Publiceringsdatum2026-06-22Beskrivning
På Yrkesgymnasiet i Täby strävar vi efter att ge våra elever bästa möjliga stöd i deras utbildningsval, visa karriärvägar och möjligheter inom de program och inriktningar som eleverna utbildar sig inom. . För att uppnå detta söker vi nu en studie- och yrkesvägledare som brinner för att bidra till elevernas utveckling.
Vi söker dig som:
Kan ge vägledning, både individuellt och i grupp för att stimulera elevernas intresse och nyfikenhet inför framtida studier och yrkesvägar.
Har förmågan att arbeta självständigt och i team och som kan bygga nätverk med representanter från näringslivet och offentliga sektorn.
Är kommunikativ och motiverande i mötet med elever och lärare.
Har en stark drivkraft att, i samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT), utveckla och forma vår utvecklingstid och vårt arbete med studie- och yrkesvägledning på skolan.
Arbetar utifrån och är väl förtrogen med de styrdokument som återfinns i Skolverkets lagar och styrdokument.Kvalifikationer
Du har studie- och yrkesvägledarexamen och det är meriterande om du har erfarenhet av att ha jobbat med vägledning tidigare inom gymnasieutbildning.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda.
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7950200-2064384". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Enhagsvägen 11 (visa karta
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187 40 TÄBY Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
9973202