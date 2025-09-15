Studie och yrkesvägledare till Vuxenutbildningen - Vikariat
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens / Yrkesvägledarjobb / Gävle Visa alla yrkesvägledarjobb i Gävle
2025-09-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gävle kommun, Förebyggande och kompetens i Gävle
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Välfärd Gävles medarbetare gör Gävle tryggare för barn, unga och äldre, personer med funktionsnedsättning och människor i utsatta situationer. Vi jobbar även med att skapa de bästa förutsättningarna för vuxnas lärande och för personlig utveckling. Vi erbjuder framtidsyrken som både utmanar och utvecklar och du jobbar med sånt som är viktigt på riktigt. Tillsammans gör vi Gävle tryggare!
Du kommer att ingå i ett engagerat team om 11 vägledare, nio vägledare på Komvux-sidan och två på Sfi-sidan. Denna tjänst är på Komvux-sidan. Vår arbetsplats, med 160 medarbetare, ligger på Nedre Åkargatan 67 där vi kan njuta av en stor innergård samt en välkommande ljusgård med ett infotorg. Vuxenutbildningen ligger beläget centralt i Gävle med gångavstånd till tågstationen.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Utbildning är en kärnfråga i Gävle kommuns utveckling. Vuxenutbildningen är en viktig aktör för att höja utbildningsnivån hos invånarna i kommunen. Vårt uppdrag är att stödja och stimulera vuxnas lärande. Hos oss ska man ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbetsliv och samhällsliv och för personlig utveckling. Vi ger människor en annan och en andra chans. Vi samverkar med andra verksamheter för att utbilda till arbete eller vidare studier. Vuxenutbildningen har cirka 4000 studerande per år inom skolformerna anpassad utbildning för vuxna, grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar samt utbildning i svenska för invandrare (Sfi). I verksamheten finns även Studievägledning Gävle samt ett Lärcentrum för distansstudier på högre nivå.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete som har nya utmaningar att hantera varje dag i en mångkulturell miljö. Som studie- och yrkesvägledare kommer du att ha enskilda vägledningssamtal, gruppinformationer, finnas på drop in samt delta i olika sammanhang för att informera om utbildning. Vi har ett ärendesystem där Kundtjänst fördelar ärenden till oss varje dag och en e-tjänst där intresserade kan boka ett kortare telefonsamtal med en studie- och yrkesvägledare. I din roll är du en viktig del i valideringsprocessen på vuxenutbildningen.
I uppdraget ingår också att samarbeta med administrationen i antagningsprocessen, övriga medarbetare och rektorer på Vuxenutbildningen för att nå ökad måluppfyllelse. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med andra verksamheter i kommunen, myndigheter, andra kommuner och andra utbildningsanordnare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen samt god kunskap om, och erfarenhet av, arbete med digitala verktyg. Då du har en informativ och vägledande roll är det av vikt att du har god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket, i såväl tal som skrift. Har du erfarenhet av arbete som studie och yrkesvägledare är det meriterande för tjänsten. Det är även meriterande om du har erfarenhet av Vuxenutbildningen alternativt arbetat med vuxna i andra vägledande sammanhang.
Som person har du förmåga att arbeta med andra människor. Du lyssnar, visar empati och respekt. I ditt samarbete med andra har du ett prestigelöst förhållningssätt och du får andra att känna sig trygga. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån aktuell situation. Vidare har du fallenhet att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner samt uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Att planera och organisera ditt arbete är självklart för dig och du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp och avsluta aktiviteter. Dessutom har du förmåga att leda, motivera och inspirera andra, du får dem att utvecklas och må bra. Utöver formella kvalifikationer fästs stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt förmågan att samarbeta, skapa förtroende och bidra till en positiv arbetsmiljö.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit, inte via e-post eller pappersformat. Om du har skyddad identitet ber vid dig att ta kontakt med rekryterande chef, skicka inte in din ansökan digitalt.
Om du söker en deltidstjänst hos oss så finns ett beslut inom Gävle kommun som innebär att du som tillsvidareanställd medarbetare kan begära att du vill arbeta heltid. En sådan begäran kan innebära att du kan behöva utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276058". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338) Arbetsplats
Gävle kommun, Förebyggande och kompetens Kontakt
Enhetschef
Mia Lundqvist mia.lundqvist@gavle.se 026 - 17 93 32 Jobbnummer
9508078