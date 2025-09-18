Studie och yrkesvägledare till Sätra områdesstöd
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Utbildning Gävle ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola. Vi arbetar för att alla barn och elever ska utmanas och klara sin utbildning. Hos oss får du vara med och utveckla bästa möjliga förutsättningar för lärande. Tillsammans gör vi så att Gävles barn och elever når sina mål.
Sätra rektorsområde består av tre enheter: Ulvsäterskolan, Lilla- och Stora Sätraskolan. Området är geografiskt sammanhållet och våra enheter ligger inom gångavstånd. Vi har cirka 980 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 9. I vår skolorganisation arbetar cirka 150 medarbetare som har ett nära samarbete mellan enheter och människor med en bra stämning i arbetsgrupperna. Vidare arbetas det med och pågår ständigt många utvecklingsarbeten för att nå framgång i skolornas verksamhetsområden.
Vi söker dig som vill göra skillnad för elever genom att stötta dem i deras val inför framtiden. Som studie- och yrkesvägledare hos oss får du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för varje elev att hitta sin väg vidare i livet.
Som studie- och yrkesvägledare stödjer, följer och vägleder du eleverna genom hela grundskoletiden. Du kommer alltså att arbeta och verka i hela rektorsområdet, vilket innebär vistelse och uppdrag även på våra låg- och mellanstadieskolor. Valkompetens och framtidstro är nyckelbegrepp i ditt arbete. Detta innebär att du arbetar med eleverna såväl enskilt som i grupp. Du samarbetar med pedagogerna inom ramen för undervisningen samt informerar och deltar vid föräldramöten, öppet hus och andra informationsmöten.
Din främsta uppgift är att stödja elever till att fatta välgrundade beslut om studie- och yrkesval på kort och lång sikt. En stor del av ditt arbete blir därför att informera och vägleda eleverna inför kommande studie- och yrkesvalssituationer. Du sammankallar och håller i områdets SYV-grupp och är en nyckelperson som driver för att efterleva rektorsområdets SYV-plan, som även inbegriper ett antal hållbarhetsmål.
Som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för elevernas PRAO och stöttar övrig personal i studie- och yrkesorienterande insatser som till exempel förberedelser och uppföljning av PRAO. Du ska också verka för att bygga nätverk med företag och organisationer utanför skolan.
Vi söker dig som har examen som studie- och yrkesvägledare och som vill bidra till att ge eleverna goda förutsättningar att göra välgrundade val för framtiden. Du har god erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg och använder dessa på ett effektivt sätt i ditt arbete.
Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både i tal och skrift, vilket är avgörande i kommunikationen med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är skicklig på att skapa och bibehålla goda relationer, både internt inom skolan och externt med olika aktörer, och du samarbetar väl med personer i olika roller och sammanhang.
Vi värdesätter din förmåga att leda, motivera och inspirera andra, du får människor att utvecklas och må bra. Du är bra på att skapa en öppen dialog och anpassar ditt agerande utifrån den aktuella situationen. Genom ditt sätt att arbeta bygger du tillitsfulla relationer och får andra att känna sig trygga.
Du har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete, sätta upp mål, strukturera resurser och följa upp aktiviteter på ett systematiskt sätt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och är lyhörd i mötet med både kollegor och elever.
Du ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola.
Varmt välkommen med din ansökan!
