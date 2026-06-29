Studie och yrkesvägledare på yrkesgymnasium
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2026-06-29
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Denna tjänst är placerad på de nationella yrkesprogrammen på Vipan. Som studie- och yrkesvägledare (SYV) spelar du en viktig roll i elevernas utbildningsresa och framtidsval. Du vägleder och stöttar elever i frågor som rör utbildning, yrkesliv och personlig utveckling, och arbetar nära både elever, vårdnadshavare och skolans personal.
I rollen ingår individuella vägledningssamtal, information om utbildnings- och yrkesmöjligheter samt stöd i att formulera mål och framtidsplaner. Du deltar även i arbetsgrupper och utvecklingsprojekt med fokus på att stärka elevernas lärande, motivation och välmående.
Vi söker dig
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att vägleda och stötta ungdomar i deras utveckling. Du är trygg, lyhörd och har förmåga att möta elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Med tålamod, struktur och god samarbetsförmåga bygger du förtroendefulla relationer med såväl elever som kollegor.
Du är initiativtagande, kreativ och lösningsorienterad, samtidigt som du arbetar professionellt och målmedvetet. Din positiva inställning och ditt engagemang bidrar till en inkluderande och inspirerande skolmiljö.
Vi erbjuder dig
Som studie- och yrkesvägledare på Vipan blir du en viktig del av elevhälsoteamet där du samarbetar nära skolsköterska, specialpedagog, kurator och övrig skolpersonal för att ge eleverna bästa möjliga stöd.
Du ingår även i ett arbetslag samt ett nätverk med andra SYV-kollegor, där ni tillsammans delar erfarenheter, kunskap och utvecklar verksamheten. Arbetet består av både individuella samtal och gruppinsatser, och du deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete inom studie- och yrkesvägledning.
Du ansvarar för en elevgrupp om cirka 300–400 elever och får möjlighet att följa deras utveckling under hela gymnasietiden. Din närmaste chef är biträdande rektor, som ger stöd och förutsättningar för att du ska lyckas och trivas i ditt uppdrag.
Hos oss får du en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du har möjlighet att göra verklig skillnad i unga människors liv.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du, innan erbjudande om anställning, kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Gymnasieskolan Vipan är en modern och mångsidig gymnasieskola i Lund med ett brett utbud av yrkesprogram. Skolan kännetecknas av en inkluderande miljö, engagerade lärare och stark koppling till arbetslivet. Här får elever möjlighet att utvecklas både praktiskt och teoretiskt i en trygg och inspirerande studiemiljö.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Vipeholmsvägen (visa karta
)
224 66 LUND Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Jobbnummer
9982326