Studie och yrkesvägledare med inriktning SSA och lärvux
2025-12-12
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vägledning och Kompetens Mölndal är den enhet i Mölndals stad som ansvarar för all studie- och yrkesvägledning inom stadens alla egna skolor (grundskola, gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning).Vägledning och Kompetens Mölndal tillhör Utbildningsförvaltningen, som i övrigt organiserar gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning.
Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.
Tjänsten är ett vikariat på 100% under januari 2026- dec 2026, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Som SYV på Vägledning och Kompetens Mölndal kommer du att spela en central roll i utvecklingen och genomförandet av olika projekt, särskilt inom för samverkan skola arbetsliv, SSA. Du kommer att arbeta nära enhetschef och övriga i de olika skolledningarna på vuxenutbildning i arbetet med projektens utveckling och de uppsatta målen. Andra arbetsuppgifter kopplade till uppdraget förekommer.
Du kommer att samverka med en kollega som med har uppdrag inom SSA mot gymnasiet. Du har också en del i uppdraget som är SYV på Lärvux och där jobbar du med eleverna och lärarna för att finna olika alternativ för dessa eleverna.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Ledning och samordning av SSA arbete på enheten och UTF, SAF i samverkan med berörda olika professionerna.
* Vara delaktig och driva SSA utveckling inom SFI i samarbete med SYV på SFI och rektor.
* Nätverksbyggande med relevanta aktörer och branscher för att säkerställa samarbete och kunskapsutbyte
* Ta initiativ och föreslå nya projekt och initiativ inom området för kompetensförsörjning
* Sammanställa och presentera rapporter som efterfrågas om SSA arbeten
* Aktiv omvärldsspaning för att identifiera trender och möjligheter inom kompetensförsörjningsområdet
* SYV på lärvuxKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare och som har erfarenhet av att leda och driva projekt, särskilt inom ramen för SSA. Du har dokumenterad erfarenhet av projektledning med ansvar för att planera, följa upp och verkställa uppsatta mål samt bedriva arbetet inom givna tids- och budgetramar.
I uppdraget ingår att nätverka och omvärldsbevaka inom området kompetensförsörjning i olika branscher, vilket är en viktig del av utbildningsförvaltningens uppdrag. Du har därför god förmåga att skapa och underhålla kontakter samt att samarbeta med olika aktörer i skilda roller och sammanhang.
För att lyckas i rollen arbetar du strukturerat och noggrant, kan prioritera ditt arbete och hantera flera parallella projekt samtidigt. Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och deadlines och har förmåga att arbeta strategiskt för att nå önskade resultat.
Vi ser att du är utåtriktad och kommunikativ, med en modern syn på vägledning och valkompetens. Du är initiativtagande, proaktiv och flexibel samt hanterar förändringar och utmaningar på ett konstruktivt sätt. Kreativitet och ett lösningsorienterat förhållningssätt är viktiga egenskaper, liksom självständighet och ansvarstagande i kombination med god samarbetsförmåga.
Du har ett inkluderande förhållningssätt, präglat av empati och respekt för olika perspektiv, och arbetar på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang i både elev- och kollegiesammanhang.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
