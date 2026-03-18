Studie och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!
Vuxenutbildningen ligger i Älmhult i Småland, alldeles nära gränsen till Skåne. Hos oss går ca 500 elever och det finns många olika utbildningar. Vi ansvarar för samhällsorientering, SFI, grundläggande kurser, gymnasiala ämnen och nivåer, yrkesvux utbildningar samt YH-utbildningar.
Vuxenutbildning flyttar i augusti in i egna nya lokaler på handelsområdet vid IKEA, granne med Haganässkolan där vi finns idag. På Haganässkolan finns både gym, sportanläggning och simhall. Vår målsättning är att ge våra elever kunskap, mod och kraft att forma och möta en bättre framtid.
Då vår nuvarande studie och yrkersvägledare går i pension söker vi ersättare som kan bidra i vår verksamhet.
Omfattning 80-100%
Som studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i Älmhult har du en central roll i att stödja vuxna studerande i deras studie- och yrkesval samt i deras väg mot arbete eller vidare studier. Oavsett om det är vägledning inför omställning, karriärbyte och etablering på arbetsmarknaden så kommer du att vägleda elever med varierande bakgrund (tex nyanlända, yrkesväxlare, långtidsarbetslösa).
Du vägleder vuxna studerande genom hela processen från ansökan till studier och vidare mot arbete eller fortsatta studier. Rollen innebär både individuellt stöd, strategisk studieplanering och aktiv samverkan med arbetsliv och utbildningsaktörer.
Som vägledare inom vuxenutbildningen i Älmhult ingår även att ansvara för och vägleda elever inom anpassad verksamhet (anpassad gymnasie- och anpassad vuxenutbildning.)
Tillsammans med rektor och administrativ personal ansvarar du för antagning av elever till de olika utbildningarna.
Vägledning och stöd till studerande
* Genomföra individuella vägledningssamtal och gruppvägledning inför studie- och yrkesval
* Stödja elever i att fatta välgrundade beslut utifrån sina förutsättningar och mål
* Arbeta med motivation, målbild och studieplanering
* Ge särskilt stöd till elever med olika behov (t.ex. språk, tidigare utbildning, etablering)
Studieplanering och uppföljning
* Upprätta, följa upp och revidera individuella studieplaner tillsammans med elever
* Säkerställa att studier leder mot arbete, vidare studier eller etablering
* Bidra till minskade avbrott och ökad genomströmning
Information och matchning mot arbetsmarknad
* Informera om utbildningsvägar, behörigheter, yrken och arbetsmarknad
* Arbeta aktivt med matchning mellan utbildning och arbetslivets behov
* Hålla sig uppdaterad om regional arbetsmarknad och kompetensbehov
* Medverka vid informationsinsatser, öppet hus och rekryteringsaktiviteter
Samverkan
* Samverka med lärare, skolledning och övrig personal kring elevernas progression
* Samverka med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen, näringsliv och andra utbildningsanordnare
* Bidra till utveckling av arbetslivskontakter och övergångar till arbete
Kvalitets- och utvecklingsarbete
* Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete
* Bidra till utveckling av studie- och yrkesvägledningen inom verksamheten
* Arbeta för att bredda elevers perspektiv och motverka begränsande normer i studie- och yrkesvalKvalifikationer
Formella krav
* Studie- och yrkesvägledarexamen
* God kännedom om utbildningssystemet, särskilt vuxenutbildning (Komvux)
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
* God digital kompetens och vana att arbeta i olika administrativa system
Meriterande
* Erfarenhet av studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning
* Kunskap om regelverk kopplade till skollagen och vuxenförordningen
* Erfarenhet av arbete med individuella studieplaner
* Erfarenhet av att arbeta med nyanlända eller personer i omställning
* Kunskap om arbetsmarknaden, gärna med lokalt eller regionalt perspektiv
* Erfarenhet av samverkan med externa aktörer såsom Arbetsförmedlingen eller näringslivDina personliga egenskaper
* God kommunikativ förmåga och förmåga att skapa förtroendefulla relationer
* Strukturerad och självgående med god planeringsförmåga
* Lösningsfokuserad och flexibel i ett föränderligt uppdrag
* Förmåga att motivera och stödja individer med olika bakgrund och behov
* Samarbetsförmåga och vilja att bidra till verksamhetens utveckling
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Älmhults kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering och tar inte emot personliga brev. Urvalet görs istället utifrån CV, urvalsfrågor och intervjuer kopplade till tjänstens krav.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Innan anställning måste du kunna visa att du har rätt att arbeta, i enlighet med utlänningsförordningen. Det innebär att du behöver styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom att uppvisa pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med en identitetshandling. Om du inte kan göra det måste du istället visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller på annat sätt bevisa att du är undantagen från kravet på arbetstillstånd.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313157/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0647)
Älmhults kommun, Gymnasium/VUX
Rektor
Johan Månsson johan.mansson@almhult.se 0476-552 25
