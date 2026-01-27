Studie - och yrkesvägledare till Universitetsholmens gymnasium
Malmö kommun / Yrkesvägledarjobb / Malmö Visa alla yrkesvägledarjobb i Malmö
2026-01-27
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260199
Till Universitetsholmens gymnasium söker vi en studie- och yrkesvägledare för ett vikariat till och med 2027-01-31. Här blir du en del av en skola där yrkesstolthet, kvalitet och elevens väg in i arbetslivet står i centrum. Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
I rollen vägleder och informerar du elever, blivande elever och besökare om studie- och yrkesmöjligheter. Du arbetar för att ge eleverna ökad kunskap om sig själva, sina valmöjligheter och framtida vägar. Genom vägledningssamtal, uppföljning av studieplaner och samordning av skolans arbetsplatsförlagda lärande (APL) skapar du förutsättningar för att eleverna ska göra genomtänkta och hållbara val.
Som en del av skolans elevhälsoteam bidrar du med din kompetens för att stötta elever i deras utveckling. Du samverkar med studie- och yrkesvägledare i hela staden för att stärka elevernas förståelse för arbetsliv och utbildning. Tillsammans med dina kollegor utvecklar du vägledningen och bidrar till en lärande och hållbar organisation.Kvalifikationer
Krav:
• Kandidatexamen från studie- och yrkesvägledarutbildningen (180hp)
• Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
• God kunskap om skolans mål och styrdokument
• God digital kompetens
• Mycket god svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som studie- och yrkesvägledare, gärna på gymnasieskola, med vana av att arbeta i nära kontakt med näringslivet
• Erfarenhet av arbete på gymnasieskola eller klasser på högstadiet
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk.
För tjänsten krävs det att du är lösningsfokuserad och anpassar ditt arbetssätt utifrån elevernas behov och förändrade förutsättningar. Med ett analytiskt och pedagogiskt förhållningssätt ser du samband och hjälper elever att utforska sina möjligheter. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar till både individers och verksamhetens utveckling. Ditt arbete präglas av ett lyhört och relationellt bemötande, och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
På Universitetsholmens gymnasium formas framtidens yrkesproffs. Här möts elever på olika yrkesprogram med det gemensamma målet att utbilda sig till viktiga samhällsbärare. Vår skola erbjuder kvalitativa och högskoleförberedande studier inom El och Energi samt VVS och fastighet. Här får våra elever unika möjligheter att kombinera teori med praktik genom lärlingsplatser i arbetslivet. Skolan är placerad i Norra Sorgenfri - ett intressant område i stor omvandling. Som medarbetare på skolan får du möjlighet att föra din kunskap vidare och forma nästa generations yrkesutövare. Hos oss får du kollegor med hög kompetens och stort elevengagemang. Tillsammans arbetar vi för en studie- och arbetsmiljö som präglas av gemenskap, trivsel och omtanke. Vill du veta mer om oss? Besök: Universitetsholmens gymnasium - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat till och med 27-01-31
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges Lärare
Fredrik Björkman fredrik.bjorkman@malmo.se 0723-576518 Jobbnummer
9706822