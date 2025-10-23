Studie - och yrkesvägledare till Gripsholmsskolan 50%
2025-10-23
Om arbetsplatsen
Gripsholmsskolan är en välrenommerad F-9-skola belägen i vackra Mariefred, med Gripsholms slott som närmaste granne. Skolan har 480 elever och präglas av en stark gemenskap och höga ambitioner.
Vår verksamhet bygger på finländska influenser, där ungefär hälften av lärarna är from Finland. Vi lägger särskilt stor vikt vid idrott och hälsa - våra elever är aktiva och vana att utmanas, både i klassrummet och ute i naturen. Ett uppskattat inslag i skolans tradition är den årliga expeditionen till Kebnekaise för våra elever i årskurs 9.Publiceringsdatum2025-10-23Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och behörig studie- och yrkesvägledare som vill vara med och stödja våra elever i deras framtidsval. Som SYV på Gripsholmsskolan arbetar du nära både elever, lärare och vårdnadshavare. Ditt uppdrag är att ge vägledning inför framtida studier och yrkesliv, inspirera till olika vägar framåt och bidra till elevernas personliga utveckling.
Du kommer att:
Planera och genomföra vägledningssamtal med elever
Informera om gymnasieval, yrkesliv och framtida studiemöjligheter
Samarbeta med skolledning, lärare och elevhälsoteam
Delta i skolans utvecklingsarbete kring studie- och yrkesvägledningKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är behörig studie- och yrkesvägledare
Har erfarenhet av arbete inom grundskolan (meriterande)
Är kommunikativ, strukturerad och har ett genuint intresse för ungdomars utveckling
Har god samarbetsförmåga och trivs i en verksamhet med stark laganda Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
