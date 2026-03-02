Studerar du Samhällsbyggnad och tar examen till sommaren? Se hit!
2026-03-02
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Härnösand
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
Är du civilingenjör inom samhällsbyggnad - eller tar du examen inom kort - och vill kickstarta din karriär i en roll där du får utvecklas på riktigt? Nu söker vi dig som vill ta steget in i arbetslivet och arbeta i spännande projekt tillsammans med etablerade aktörer i branschen.
Information om tjänsten
Det här är en junior tjänst för dig som är i början av din karriär. Du kommer att arbeta i projekt kopplade till samhällsbyggnad, exempelvis inom projektering, konstruktion, projektledning, samhällsplanering eller infrastruktur - beroende på din inriktning och ditt intresse.
Vi samarbetar med olika företag inom branschen och är nyfikna på att höra vad just du vill bidra med. Tillsammans matchar vi din kompetens och ambition med rätt uppdrag.
Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill:
• Få in en fot i branschen direkt efter examen
• Bygga praktisk erfarenhet i skarpa projekt
• Utvecklas tillsammans med erfarna kollegor
• Skapa ett värdefullt nätverk inom samhällsbyggnad
Vi söker dig som
• Läser sista året på Civilingenjörsprogrammet i Samhällsbyggnad och tar examen till sommaren alt. är nyexaminerad och letar efter nästa steg
• Har ett tekniskt intresse och en vilja att utvecklas
• Är driven, nyfiken och ansvarstagande
• Trivs med att samarbeta men kan också arbeta självständigt
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Meriterande är om du har relevant extrajobb, praktik eller examensarbete kopplat till branschen.
Vi erbjuder
• En trygg start på din ingenjörskarriär
• Möjlighet att arbeta i varierande och utvecklande projekt
• Stöttning från engagerade kollegor och chefer
• Långsiktiga utvecklingsmöjligheter
Vi tror på potential och drivkraft. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din motivation.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Sundsvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
