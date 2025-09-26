Studerar du maskinteknik och söker ett meriterande extrajobb? Se hit!
2025-09-26
Är du en noggrann och driven person som vill applicera dina teoretiska kunskaper i praktiken hos ett globalt företag? Vi söker nu dig som läser maskinteknik och vill jobba extra som maskiningenjör hos Komatsu i Umeå! Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
Komatsu Forest är en världsledande leverantör av skogsmaskiner och tekniska lösningar för modernt skogsbruk. Företaget är engagerade i att utveckla innovativa produkter som möjliggör effektiv och hållbar skogsavverkning, med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
I rollen som maskiningenjör hos Komatsu kommer din främsta uppgift vara att analysera bilder på Komatsus maskiner i 3D, för att sedan spränga isär bilden och peka ut olika mindre delar av maskinen. Du kommer att tillgodoses med färdiga 3D-bilder som du sedan utgår ifrån och bearbetar med hjälp av CAD, bilderna används sedan i Komatsus katalog för reservdelar.
Du erbjuds
• Unika utvecklingsmöjligheter hos ett internationellt företag
• Möjligheten att bidra till en hållbar framtid
• Ett meriterande extrajobb som utvecklar dig som konstruktör och får dig att sticka ut när det är dags att söka första jobbet efter examen
Dina arbetsuppgifter
• Skapa sprängskisser och monteringsanvisningar från 3D-modeller
• Utveckla lättförståeliga 3D-miljöer för montering
• Samarbeta med konstruktörer för att inhämta och komplettera information rörande ritningar
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på minst 50 % på en eftergymnasial utbildning med inriktning mot maskinteknik/produktionsteknik
• Har kunskap inom CAD, exempelvis Catia eller annat CAD-program
• Kan jobba 2 dagar i veckan
• Kan kommunicera obehindrat på svenska i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande
• Noggrann
• Initiativtagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Är idag en av världens ledande tillverkare av skogsmaskiner och är verksamma på alla viktiga skogsmarknader runt om i världen, med huvudkontor i Umeå.
Komatsu Forest strävar efter att bidra till framtidens hållbara skogsbruk, genom innovation och ny teknik. Vi vill bygga produkter med fokus på hållbarhet & hög kvalité som kan bidra till att skapa en framtid där människor, företag & vår planet kan växa tillsammans. Vill du veta mer om företaget, läs mer här. Varaktighet, arbetstid, etc.
