Studerandekoordinator till Näringslivsakademin, Stockholm
Jerrie AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jerrie AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Näringslivsakademin är en växande yrkeshögskola som erbjuder utbildningar inom ekonomi och inköp. Vi brinner för att skapa flexibla och högkvalitativa utbildningar som möter både myndigheters och näringslivets behov. Med en innovativ inställning och en stark digital närvaro, arbetar vi för att ge våra studerande de bästa förutsättningarna att lyckas i sina yrkeskarriärer.
Näringslivsakademin är en yrkeshögskola i tillväxt som erbjuder distansutbildningar med nära koppling till näringslivet. Vi är ett mindre, agilt team med stark digital prägel och fokus på kvalitet, struktur och personlig service. Nu söker vi en Studerandekoordinator som vill ta en central roll i arbetet med våra studerande och bidra till en professionell, tillgänglig och trygg studerandeupplevelse genom hela utbildningen. Rollen är en tydlig servicefunktion där du fungerar som en viktig kontaktpunkt för studerande, samtidigt som du har ett stort eget ansvar för struktur, uppföljning och administration. Vårt kontor finns i Stockholm, men vi är öppna för att du arbetar på distans från andra delar av Sverige, med förutsättning att du kan vara på plats i Stockholm vid regelbundna tillfällen för gemensamma möten och aktiviteter.
Om rollen
Som Studerandekoordinator ansvarar du för den löpande kontakten med våra studerande och för att säkerställa att de får rätt stöd, information och uppföljning under utbildningens gång. Du arbetar strukturerat med många parallella ärenden och är van vid att vara tillgänglig, ge tydlig återkoppling och hantera både administrativa frågor och mer komplexa studentärenden på ett professionellt sätt. Rollen omfattar uppföljning av studerandes progression, dokumentation och administration kopplad till betyg och individuella studieplaner, samt ansvar för antagningsintervjuer och återkommande digitala möten med klasserna. Du stöttar även i LIA-processen och fungerar som en samordnande länk mellan studerande, handledare och interna funktioner. I rollen ingår även ett mindre ansvar för att hålla Näringslivsakademins LinkedIn-kommunikation uppdaterad, med fokus på att följa samma tonalitet och typ av information som i våra övriga kanaler mot studerande. Eftersom vi är ett mindre team krävs ett självständigt och strukturerat arbetssätt, god prioriteringsförmåga och ett tydligt ansvarstagande genom hela processen.
Din erfarenhet
Du har erfarenhet från en koordinerande eller administrativ roll med många kontaktytor och höga krav på struktur, uppföljning och service. Du är van vid att hantera omfattande kommunikation, främst i digitala kanaler, och har god systemvana. Erfarenhet från utbildningsverksamhet, yrkeshögskola, customer success, rekrytering eller liknande roller är meriterande, men viktigast är att du är trygg i att arbeta självständigt, ta ansvar och säkerställa att arbetsuppgifter blir genomförda och återkopplade enligt plan.
Om dig
Du är en ansvarstagande, strukturerad och serviceinriktad person som trivs i en roll där tillgänglighet, professionalism och tydlig kommunikation är centrala. Vidare har du lätt för att skapa förtroende och möta människor i olika situationer med ett lugnt, vänligt och professionellt bemötande. Du arbetar metodiskt, följer upp dina ärenden och prioriterar effektivt även när arbetsbelastningen är hög. Du är van vid att kommunicera när något behöver förtydligas och trivs i ett mindre team där självständighet, samarbete och prestigelöshet är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2025-12-23Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Näringslivsakademin med Jerrie. Varmt välkommen med din ansökan via Jerrie. Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Dire på 0703-00 10 16 eller via mail till frida.dire@jerrie.se
Vi arbetar med löpande urval så sök rollen snarast.
Välkommen med din ansökan!
Vi på Jerrie arbetar utefter en rättvis och mänsklig urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: [https://jerrie.se/rekryteringsprocess]
Observera att vi inte tar emot några ansökningar via mail pga GDPR. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571), https://jerrie.se Jobbnummer
9663223