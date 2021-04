Studerande truckförare sökes till välkänt Logistikföretag i Malm - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö2021-04-08Är du studerande och vill jobba extra på en stor terminal i Malmö? Gillar du arbete i högt tempo och med stark laganda? Då har vi det perfekta jobbet till dig!Vi söker nu dig som vill arbeta som truckförare på ett välkänt transportföretag i Malmö. Arbetet utförs på en stor terminal belägen i Fosie industriområde.Dina arbetsuppgifter är framförallt truckkörning och sortering av paket. Vissa administrativa arbetsuppgifter som scanning och registreringar i system kan ingå i tjänsten.Arbetstiderna varierar något men är koncentrerade mot eftermiddag/kväll + natt. Tiderna kan variera något men vanligt förekommet är mån-fre 14:00-18:00 eller 00.00-07.00. Vi arbetar med att schemalägga dina arbetstider både på förhand men också med kortare varsel så det är viktigt att du är flexibel.Du kommer att arbeta som konsult för StudentConsulting uthyrd till vårt kundföretag under uppdragsperioden. Vi söker dig som kan starta jobba omgående!2021-04-08Det är meriterande om du tidigare jobbat med truckkörning på lager, men inget krav. Det viktigaste för att lyckas i tjänsten är din inställning och vilja att göra ett bra jobb! Du ska vara arbetsvillig och inte rädd för att ta i och arbeta fysiskt. Arbetet ställer krav på stresstålighet och att du är motiverad till att jobba snabbt och effektivt. Du är noggrann, flexibel och trivs att jobba i ett härligt arbetslag!Det är krav med truckkort A.FlexibelNoggrannVi söker dig som är studerande på universitet eller högskola och har minst 1 år kvar på dina studier och ser långsiktigt på detta extrajobb. Vi behöver att du är tillgänglig för att jobba minst 2 pass per vecka.Är du intresserad? Sök då tjänsten omgående. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer!Sökord: Truckförare, student, extrajobb, lager, terminalMångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-07Studentconsulting Sweden AB (Publ)5677583