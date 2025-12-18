Studerande truckförare sökes till Skånemejeriers höglager!
2025-12-18
Är du student och har truckkort (B3, A2 och A4)? Just nu letar vi efter en ny stjärna som vill bli en del av teamet på Skånemejerier!
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen bestå av att lasta och lossa företagets produkter med hjälp av truck. Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter så som paketering, utkörning av pallar samt orderplock. Arbetspassen kommer att vara treskift vilket innebär att du ska kunna vara flexibel i ditt arbete samtidigt som du klarar av att hålla ett högt tempo. Arbete utan truck kan också förekomma.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara studerande på högskola, universitet eller Komvux och vara flexibel så du kan jobba såväl dag, kväll som natt.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund.
Skånemejerier är Sveriges näst största mejeriföretag och verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter (färskvaror och ost) samt fruktdrycker. De har fyra anläggningar i södra Sverige: på den största anläggning i Malmö tillverkas de flesta av deras färskvaror, på de två enheterna i Kristianstad producerar de ost och förädlar och packar den. I Hjo finns den ekologiska tillverkningen.
Sedan 2012 ingår Skånemejerier i franska Groupe Lactalis-koncernen, världens största ostproducent.
Skånemejerier arbetar för en säker, god och drogfri arbetsmiljö. Slutkandidat till tjänsten kommer därför att bli ombedd att presentera ett utdrag ur belastningsregistret och genomföra ett drogtest. Som en del i deras förebyggande arbete så genomför de även slumpvisa alkohol- och drogtester.
DETTA SÖKER VI
• Innehar truckkort B3, A2 och A4
• Har god fysik och är van att arbeta i ett högt tempo
• Är positiv, flexibel och har en stark arbetsvilja
• Studerar på minst 50% i minst 2 år framöver
• Kan jobba minst 3 pass/vecka
• kan jobba upp mot heltid i sommar
Företaget ligger i Fosie industriområde i Malmö. Om du inte bor i Malmö är det ett krav att du har tillgång till egen bil då det är svårt att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik.
