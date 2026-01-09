Studerande truckförare sökes till lager i Staffanstorp!
2026-01-09
Är du arbetsvillig, flexibel och trivs i ett högt tempo? Har du truckvana och vill arbeta i ett lag där laget alltid går före jaget? Då kan du vara den vi söker!
Vår kund är en av Sveriges ledande leverantör av bageri och konditoriingredienser och de levererar tillbehör till bagerier, konditorier och bageriindustrier. Vår kund driver ett nyetablerat lager i Staffanstorp som är modernt, stort och rymmer både torr-, kyl- och frysvaror. Stämningen på lagret är trivsam med en stark lagkänsla och hög arbetsmoral.
Arbetsuppgifterna består av truckkörning och orderplock med scanner. Du rör dig mellan torrlager och kyl, och vid behov även frys. Arbetstiderna är förlagda på vardagar och kan variera i tid och omfattning, samt uppkomma med kort varsel.
I rollen som truckförare blir du anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult ute hos vår kund.
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara student på komvux, universitet eller högskola på minst 50% i minst 1,5 år framöver. Ett krav för tjänsten är att vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan, främst i början av veckan.
DETTA SÖKER VI
Vi söker nu dig som kan arbeta vid behov, ofta med kort varsel. För att trivas i rollen behöver du vara flexibel, arbetsvillig och en tydlig lagspelare. Vi ser gärna att du har god fysik då tunga lyft förekommer. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Vid en intervju kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
• Student på minst 50 % i minst 1,5 år framöver.
• Truckkort A1-A4 och B1-B3.
• Erfarenhet av truckkörning och lagerarbete.
• God fysik och grundläggande svenska i tal och skrift.
• Tillgänglig minst 2 vardagar i veckan, främst i början av veckan.
Meriterande:
• Körkort och tillgång till bil.
• Erfarenhet av orderplock i kyl- eller frys.
Tillsättningen sker omgående arbetar med löpande urval, så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
