Studerande truckförare sökes för extrajobb i Svedala!
2026-02-03
Har du erfarenhet av att köra skjutstativ/travers och söker ett extrajobb i Svedala? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vår kund är en större och tekniskt avancerad aktör inom industrin där säkerhet, kvalitet och lagarbete är centralt. De arbetar för en ökad effektivitet och hållbarhet inom flera olika industrier. Till kunds räkning söker vi nu en driven truckförare som vill arbeta på deras lager i Svedala.
Vi söker dig som är studerande alternativt har en annan huvudsaklig sysselsättning på 50%. Detta är ett extrajobb vid sidan av dina studier. I din roll som truckförare kommer dina arbetsuppgifter främst bestå av orderplock med skjutstativ och travers där du plockar reservdelar. Arbetet kräver att du värdesätter noggrannhet för att utföra dina arbetsuppgifter.
I detta uppdrag har du möjlighet att påverka dagarna du vill jobba, då du själv lägger din tillgänglighet i vårt system för att kunna kombinera dina studier eller annan huvudsaklig syssla. Arbetstiderna är måndag-fredagar 07.00-16.00. Vi förväntar oss att du kan arbeta 2-3 pass i veckan. Arbetet inleds med en introduktion med omgående start för rätt kandidat.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConuslting men utför arbetet hos vår kund i Svedala.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen som truckförare/lagermedarbetare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta på terminal/lager. Krav för tjänsten är truckkort A+B, samt traverskort.Som person är du trygg, lugn och trivs med att arbeta i grupp.
Ytterligare krav för tjänsten är att du behärskar flytande svenska i tal och skrift.
Låter detta som något för dig? Sök då tjänsten redan idag! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
