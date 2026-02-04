Studerande terminalarbetare sökes för ett uppdrag på välkänt företag Malmö!
2026-02-04
Är du ute efter ett extraarbete vid sidan av dina studier och vill jobba extra på en av Sveriges största terminaler? Trivs du med att arbeta med kroppen och i högt tempo? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu söker vi efter studenter som är ute efter ett spännande extrajobb. Arbetet är inom en av Sveriges största terminaler och ligger i Toftanäs, Malmö. Kanske har du börjat studera nu i höst och känner att du vill kombinera dina studier med arbete?
Vanliga arbetsuppgifter kommer mesta dels bestå utav att hantera både gods och paket. Utöver dessa arbetsuppgifter kan det även förekomma administrativa arbetsuppgifter i form av registrering och scanning i kundens system.
Arbetstiderna kommer vara förlagda mellan antingen 11:00-19:30 alternativt 15:00-19:30. Andra arbetstider kan även förekomma. Vi arbetar med att schemalägga dina arbetstider både på förhand men även med kort varsel. Eftersom bokningar av pass kan ske med kort varsel ser vi gärna att du är flexibel. Vi ser även att du ska vara tillgänglig att arbeta 2-3 pass i veckan.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara student eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi ser gärna att du som söker har minst 1,5 år kvar av studierna, då vi ser långsiktigt på uppdraget.
Du kommer att arbeta som konsult för StudentConsulting uthyrd till vårt kundföretag under uppdragsperioden. Vi söker dig som kan starta omgående!
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du som söker tidigare har jobbat som terminalarbete eller på ett lager. Det är inget krav men vi ser det som meriterande. Som person är du någon som trivs med att arbeta med kroppen och att arbeta i högt tempo. Vi ser gärna att du har en positiv inställning och att du kan arbeta bra både i grupp men även självständigt. Arbetet ställer även krav på stresstålighet och att du är motiverad till att jobba snabbt och effektivt. Du är noggrann, flexibel och trivs att jobba i ett härligt arbetslag!
Det är även meriterande om du innehar truckkort men inget krav.
Vi söker dig som är studerande på universitet eller högskola på minst 50% och har minst 1,5 år kvar på dina studier och ser långsiktigt på detta extrajobb. Vi behöver att du är tillgänglig minst 2 pass per vecka mellan måndag till fredag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
