Studerande säkerhetsintervjuare till arkitektur- och teknikkonsultbolag!
2025-10-25
Är du student inom personal, psykologi eller beteendevetenskap och vill få meriterande erfarenhet av säkerhetsprövningsintervjuer? För vår kunds räkning som är ett välkänt konsultbolag inom teknik och arkitektur söker vi nu dig som vill arbeta deltid som säkerhetsprövningsintervjuare!
OM TJÄNSTEN
För vår kunds räkning söker vi nu dig som är student och vill få meriterande erfarenhet av ett viktigt uppdrag inom säkerhetsprövningar. Uppdraget sträcker sig initialt 6 månader framåt med god chanser till förlängning och innebär att genomföra säkerhetsprövningsintervjuer digitalt.
Du kommer inledningsvis få en gedigen utbildning inom säkerhetsprövningar och hur du bedömer en kandidats pålitlighet, vilket är meriterande oavsett vad du önskar göra framåt! Arbetet kommer främst ske digitalt och du kommer själv kunna lägga in din tillgänglighet i våran kunds bokningssystem. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har möjlighet att delta på en heldags utbildning den 19e november. Du förväntas vara tillgänglig för ca 6-8 intervjuer per vecka. I tjänsten kommer du både ha möjlighet att genomföra inledande säkerhetsprövningsintervjuer (3h) och uppföljande säkerhetsprövningsintervjuer (1.5h). För att trivas i tjänsten krävs det att du är nyfiken, extrovert, lyhörd och har en förmåga att bemöta olika typer av människor.
Du erbjuds
• En möjlighet att få inblick i ett välkänt teknik och arkitekturbolag
• Möjlighet att utveckla din kunskap inom säkerhetsintervjuer
• En dedikerad konsultchef under uppdragets gång
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Boka in och dokumentera säkerhetsprövningsintervjuer
• Genomföra inledande och uppföljande säkerhetsprövningsntervjuer digitalt
• Bedöma kandidaternas pålitlighet, lojalitet och sårbarheter
VI SÖKER DIG SOM
• Är student inom personalvetenskap, beteendevetenskap, psykologi, sociologi och har minst 1.5år kvar av studier
• Har erfarenhet av intervjuer och är bekväm med att intervjua kandidater
• Är tillgänglig för utbildning/onboarding 19e november
• Har tidigare erfarenhet av en administrativ tjänst
• Har mycket god datorvana och kunskap i Microsoftpaketen
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska då bägge språken används i det dagliga arbetet
• Trivs med att arbeta strukturerat med enbart intervjuer och efterdokumentation
Det är meriterande om du har
• Har arbetat med säkerhetsprövningsintervjuer tidigare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som är är förtroendeingivande, lyhörd, analytisk och relationsskapande. Du är social, nyfiken och hanterar känslig information med största sekretess. Du är trygg i dig själv och har god vana av att leda samtal på ett strukturerat och professionellt sätt. Vidare är du noggrann och strukturerad då dokumentationen kräver hög detaljnivå.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
