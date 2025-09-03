Studerande Receptionist/telefonist Till Peab I Ängelholm!
Är du serviceinriktad och har en förmåga att agera lösningsorienterat? Nu har du möjligheten att bli en del av ett härligt team inom PEABs kontorsservice i Ängelholm! Du har erfarenhet av att arbeta inom service och kan agera flexibelt såväl som samarbeta med andra. Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande!
OM TJÄNSTEN
För PEABs räkning söker vi på Academic Work just nu dig som vill arbeta i en delad roll som receptionist och telefonist. Som receptionist ansvarar du för kontorets reception, vilket innebär att ta emot och välkomna besökare samt stötta intern personal i övriga uppgifter kopplat till receptionen. Du ansvarar också för kontorets kök under morgonen, vilket innebär att se till så det ser snyggt ut, duka fram frukostfika och kaffe. Detta är en delad roll där dina arbetsuppgifter även innefattar telefoni. Som telefonist tar du emot samtal från hela koncernen, vilket innefattar en del detektivarbete för att hitta rätt personer eller avdelning inom koncernen. Vidare kommer du att vara första kontakt för diverse intressenter inom företaget och internmedarbetare samt bistå med såväl service och ett trevligt bemötande.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta 1 dag i veckan (föredragsvis fredagar) och även arbeta extra vid behov.
Du erbjuds
• Arbete hos ett företag som värnar om vårt samhälle
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på universitet eller högskola och har minst 1 år kvar av studierna
• Har erfarenhet av att arbeta med service och kundbemötande
• Telefonen kommer vara ett av dina arbetsredskap, därav får du inte vara rädd för att lyfta luren
• Har en god datorvana och snabbt kan komma in i nya system
• Är obehindrad i svenska och engelska i tal och skrift, då båda språken förekommer i arbetet
Det är starkt fördelaktigt om du har körkort och tillgång till bil då de kollektiva förbindelserna till kontoret i Ängelholm är begränsade.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Stor vikt i denna processen kommer att läggas på din motivation för tjänsten samt dina personliga egenskaper. Som person är du nyfiken och har en förmåga att ge god service. Du är hjälpsam och tar dig an arbetsuppgifter med stor flexibilitet. Vidare är det av stor vikt att du är utåtriktad och sprider positivtet! Som person ser vi även att du är:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Peab och deras samhällsarbete här. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
