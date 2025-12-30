Studerande produktionsmedarbetare sökes för långsiktigt extrajobb!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Malmö Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Malmö
2025-12-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Nu söker vi produktionsmedarbetare till vår kund i Malmö! Är du noggrann, ansvarstagande och en lagspelare som är på jakt efter ett långsiktigt extrajobb vid sidan av dina studier? Läs då vidare!
Vår kund är ledande inom livsmedestillverkning i Europa och producerar kryddor som levereras till deras kunder. Företaget är en kundfokuserad organisation som är under ständig utveckling och är verksamma i 75 länder.
I rollen som produktionsmedarbetare är du tillsammans med dina kollegor ansvarig för tillverkningen av företagets produkter. Detta sker genom arbete på olika stationer, där man till exempel arbetar med att hälla i och blanda kryddor i en beredare eller förbereder etiketter. Vidare finns möjlighet att jobba ute på lagret med truckkörning. Där ansvarar du för inlastning samt utlastning. Tjänsten inleds med en gedigen introduktionsutbildning för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas i din roll.
Arbetstiderna kan variera, men är oftast förlagda måndag-fredagar 07.00-16.00 alternativt måndag-torsdag 15.50-02.00. Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting men utför arbetet hos vår kund i Toftanäs i Malmö. Tjänsten planeras att starta under januari månad för introduktion och fortsatt arbete på deltid och möjlighet till att jobba heltid under sommaren 2026. Vi ser långsiktigt på detta uppdrag och ser gärna att du som söker har minst två år kvar av dina studier.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen som produktionsmedarbetare ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta inom produktion eller en bakgrund inom livsmedel. Du som söker tjänsten är ansvarstagande, engagerad och noggrann i ditt arbete. Vidare söker vi dig som trivs att arbeta i ett team där vi hjälps åt och har roligt på jobbet.
Krav för tjänsten:
• Att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Tillgänglig att arbeta minst 2-3 vardagar i veckan
• Möjlighet att arbeta heltid under sommaren 2026
• Grundläggande datakunskap
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Truckkort, med ledstaplarbehörighet, samt skjutstativ.
Låter detta som något för dig? Skicka då in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Topplocksgatan 5 (visa karta
)
212 41 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecca Larsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9666558