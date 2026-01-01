Studerande medicinska sekreterare till Region Skåne sommaren 2026
2026-01-01
Kom och jobba med oss! Gör skillnad. Varje dag.
Nu välkomnar vi nya kollegor till oss. Som medarbetare i Region Skåne är du med och bidrar till att göra skillnad för andra människor i livets alla skeden. Vi erbjuder dig trygghet, karriärvägar och utvecklingsmöjligheter, både som person och i din profession.
Region Skåne har verksamhet på många orter. Alla våra sjukhus erbjuder patienter vård inom flera olika medicinska specialiteter. Skånes universitetssjukhus är tredje störst i Sverige och erbjuder högspecialiserad vård i Malmö och Lund. I Helsingborg, Kristianstad och Ystad finns akutsjukhus med förlossningsvård. Personliga närsjukhus finns i Hässleholm, Landskrona, Trelleborg och Ängelholm.
Inom psykiatrin finns heldygnsvård i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Lund, Malmö och Trelleborg. Ungdomsmottagningar och psykiatrisk öppenvård bedrivs på flera orter i Skåne. Region Skåne har även Medicinsk service, som har en omfattande verksamhet på flera orter inom laboratoriemedicin och ambulanssjukvård. Primärvården är väl utbyggd i Skåne med flera vårdcentraler, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar runt om i regionen. Inom Primärvården finns även palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet. För att den skånska hälso- och sjukvården ska ha de bästa förutsättningarna finns också en omfattande verksamhet av servicetjänster på orterna.
Läs mer om alla våra verksamheter på skane.se - Vård i Skåne. Är du nyfiken på vad dina blivande kollegor tycker om sin arbetsplats tipsar vi om att kika gärna på vår hemsida skane.se - Jobba hos oss eller på vår Facebook och LinkedIn.Publiceringsdatum2026-01-01Arbetsuppgifter
Som studerande medicinsk sekreterare hos oss får du ett omväxlande arbete med kompetenta och engagerade kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, men gemensamt är att du jobbar med administrativa arbetsuppgifter och stöttar upp dina kollegor genom att skriva enklare diktat.
Vi söker studerande medicinska sekreterare till många olika områden inom vår organisation och du kan därför ange inom vilken verksamhet och på vilken ort du skulle vilja arbeta. Dina önskemål tas i beaktande i matchningen med våra verksamheter.
Sommarperioden på Region Skåne är från 8 juni till och med 23 augusti. Anställningsperioden anpassas efter verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande samt har avslutat och är godkänd på minst termin två eller tre på Hälso- och sjukvårdsadministration 80p (KY)/400p (YH) eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har också goda språkkunskaper i svenska. Vi ser positivt på tidigare arbetslivserfarenhet som administratör inom vården.
För oss är det viktigt att du sätter patientens bästa i fokus och att du trivs med varierade arbetsuppgifter. Vi värdesätter att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. I enlighet med våra värderingar arbetar vi för mångfald, jämställdhet och en god arbetsmiljö.
Är du medicinsk sekreterare är du varmt välkommen att söka annonsen för medicinska sekreterare är till Region Skåne sommaren 2026.
Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen in med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
