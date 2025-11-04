Studerande lagermedarbetare till lager i Staffanstorp sökes!
2025-11-04
Vi söker dig som känner att du har extra tid för arbete vid sidan av dina studier och vill ha ett arbete inom lager och terminal. Är du engagerad, flexibel och viljestark? Se hit då!
Vår kund är verksam inom mat- och tillskottsindustrin och arbetar med att tillverka och tillhandahålla nyttiga och proteinberikade produkter. På lagret som är placerat i Staffanstorp arbetar de bland annat med lossning av inkommande trailers, etikettering av produkter, bygga monters och displayer, samt truckkörning.
Det kan även förekomma uppgifter i form av plock och pack. Arbetet är förlagt på vardagar mellan 07.00-16.00, även kortare pass kan förekomma.
I rollen som lagerarbetare blir du anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult ute hos vår kund.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten ska du vara student på komvux, universitet eller högskola på minst 50% i ett år framöver. Du ska vara tillgänglig för arbete minst 2 dagar i veckan.
Till denna tjänst söker vi även dig som är engagerad, flexibel och bra på att ta och följa instruktioner. Du trivs med att arbeta med fysiska arbetsuppgifter.
Arbetsbehovet på lagret varierar över tid. Vissa veckor finns det möjlighet att arbeta flera dagar, medan det andra veckor kan vara mindre behov. Vi söker därför dig som trivs med ett flexibelt upplägg, kan arbeta med kort varsel och är bekväm med att arbetspassen kan variera från vecka till vecka.
Om du har erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning sedan tidigare anses det meriterande, men vi lägger stor vikt vid din inställning och hur du tar dig an de arbetsuppgifter du tilldelas!
Studier på minst 50% i minst ett år framöver
Kunna vara tillgänglig 2 dagar i veckan
Meriterande:
Truckkort
Truckvana
Lagerarbete
Tillsättningen sker omgående och vi arbetar med löpande urval, så tveka inte på att ansöka redan idag!
