Studerande Kvalitetssäkrare och varumottag till företag vid Gullmarsplan!
2026-01-08
Är du student och intresserad av ett deltidsjobb vid sidan av studierna? - Läs då vidare! För vår kunds räkning söker vi nu studenter som vill arbeta med kvalitetssäkring som varukontrollanter på deltid (minimum 2 pass per vecka). Här får du möjlighet att arbeta tillsammans med härliga kollegor i det nybyggda, fina kontoret ett stenkast från Gullmarsplan. Då vi redan har ett flertal konsulter på detta uppdrag kommer du snabbt bli en del av gänget!
OM TJÄNSTEN
Vår kund söker nu en strukturerad och kvalitetsmedveten student som vill arbeta i ett uppdrag där arbetet går ut på att ta emot och lämna ut varuprover samt kvalitetssäkra mått och streckkoder efter vår kunds standard. Du är en del av företagets produktionsstudio och ansvarar för hela lagret där dina arbetsuppgifter även inkluderar att destruera varuprover (alkoholhaltig dryck och tobak kan förekomma), sortering och tömning av organiskt avfall samt förbereda och packa de varuprov som ska skänkas till välgörenhet. Här arbetar du nära kunniga kollegor som du alltid har möjlighet att fråga och bolla utmaningar tillsammans med.
Efter introduktion till arbetet kommer du att arbeta självgående med varumottagning, lagerhållning och kvalitetssäkring. Du kommer även ha en hel del kundkontakt, både i mailärenden där du kontaktar kunder om upphämtning av varuprov samt ta emot de kunder som kommer fysiskt för att hämta sina varuprover. Hos vår kund kommer du att arbeta kontorstider och kontoret är stängt röda dagar.
Du erbjuds
• Härliga kollegor
• Trevlig arbetsmiljö
• Centralt beläget kontor
• Tydliga men varierande arbetsuppgifter
• Utföra kvalitets- och kvantitetskontroll av inkommande och utgående varor.
• Destruering av varuprover
• Packa varuprover till välgörenhet
• Sortering och tömning av organiskt avfall
• Registrera och lagerhålla varuprover som inkommer.
• Övrigt förekommande arbetsuppgifter som kan tillkomma i en produktion
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på högskola eller universitet med minst 1,5 år kvar av studierna
• Har arbetat inom lager, butik, kundservice eller administration sedan tidigare
• Kan jobba minst 2 pass i veckan och är tillgänglig under lov och kring högtider
• Har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter och sätta dig in i nya system
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Engelska är inget krav, däremot ser vi att du besitter goda kunskaper i det svenska språket både när det kommer till tal och skrift.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Flexibel
• Självgående
• Initiativtagande
• Problemlösande
• Kvalitetsmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
