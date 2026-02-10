Studerande Customer Service Agent på deltid till Soft Goat & Malina!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker dig med en stark känsla för service, en god administrativ förmåga samt förmågan att arbeta strukturerat för ett konsultuppdrag på deltid till klädmärkena Malina och Soft Goat! Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Mandaley är ett bolag som äger de två svenska klädvarumärkena Soft Goat och Malina - kända för sin tidlösa och exklusiva design. I rollen som Customer Service Agent kommer du att tillhöra ett team på sex personer och tillsammans med dem utgöra en nyckelroll i att leverera service i världsklass till Mandaleys kunder. Du kommer att utgå från kontoret på Östermalm och arbeta ungefär en dag i veckan. Vi söker dig som kan börja omgående där arbetet primärt kommer att genomföras under kontorstider måndag till fredag. Under mer intensiva perioder som Black Friday, jul och sommar kommer det även att finnas en förväntan att arbeta mer för att på så sätt kunna avlasta teamet.
Du erbjuds
• Ett flexibelt extrajobb att kunna kombinera med dina studier
• Breddad erfarenhet inom kundsupport och administration
• Möjligheten att få en fot in hos ett framgångsrikt och spännande bolag inom modebranschen
• En dedikerad konsultchef från Academic Work som kommer stötta och coacha dig under uppdragets gång
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som Customer Service Agent hos Mandaley kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa en förstklassig kundupplevelse för deras onlinekunder. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
• Hantera kundförfrågningar via mail och telefon
• Stötta i ärenden kopplade till onlinebeställningar och returer
• Navigera och arbeta i flera olika affärs- och ärendesystem
• Assistera kunder i frågor om produkter och leveranser
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50% där studierna förväntas pågå minst ett år framöver. Alternativt en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har god erfarenhet av kundservice
• Har erfarenhet av ärendehantering och/eller administration
• Besitter en god datorvana samt förmåga att snabbt lära dig nya system
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av kundsupport på telefon och mail
• Erfarenhet av att arbeta med e-handelssystem
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stark känsla för service och kundbemötande
• Förmåga att tänka flera steg framåt samt agera proaktivt
• God stresstålighet och arbetsmoral
• Självgående och flexibel arbetsinställning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Malina och Soft Goat. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117329". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9732971