Studerande brevbärare till välkänd kund i Landskrona!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Brevbärarjobb / Landskrona Visa alla brevbärarjobb i Landskrona
2026-01-15
Lockas du av kombinationen mellan fysiskt arbete och administrativa uppgifter? Uppskattar du mötet med människor och arbete i utomhusmiljö? Då har vi ett spännande extrajobb & sommarjobb för dig!
Vi söker dig som vill arbeta som brevbärare och har förmågan att ansvara för att snabbt och säkert hantera och leverera post. Du kommer sortera post samt ansvara för utdelning/turarbete. Turerna sker med bil, el-bil, moped, cykel eller till fots.
Inför- och efter utdelning kan administrativa uppgifter som att sortera brev och paket inför transport uppkomma. För arbetet krävs att du har B-körkort och en god fysik.
Uppdraget är på deltid och arbetstiderna är förlagda på vardagarna med varierande arbetstider. Behovet är både dags- och kvällspass så det krävs att du är flexibel.
Det är ett konsultuppdrag som innebär att du kommer vara anställd via oss på StudentConsulting och uthyrd till kund. För rätt person finns goda chanser till utveckling och övertag.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är noggrann, mån om att göra rätt och gärna överträffa förväntningar. Vidare har du en god kommunikationsförmåga och samarbetar gärna med personer i din omgivning. Du är en aktiv person som uppskattar utomhusmiljö då arbetet kräver en god fysik. Du är lösningsorienterad och arbetar effektivt samt har hög arbetskapacitet.
Som person är du positiv, ordentlig och fysiskt stark - att bära tunga paket är inga problem för dig. Vi ser att du har god lokalkännedom för att enkelt kunna navigera var och när du ska lämna dina brev och paket.Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
• B-körkort och god körvana.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• God fysik och kan cykla
• Du har inga anmärkningar i belastningsregistret
• Du har 2 referenser
• Student på minst 50% i minst 1 år framöver
• Tillgänglig för arbete minst 2 vardagar i veckan
Det kommer vara start omgående och på deltid.
Tjänsten kommer bli tillsatt så fort vi hittar rätt person så vänta inte med att ansöka! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9687076