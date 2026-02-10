Studera till lärare 7-9 - samtidigt som du jobbar!
Våren 2017 inledde Borlänge kommun, tillsammans med ytterligare dalakommuner, ett samarbete med Högskolan Dalarna med målet att öka antalet behöriga lärare i våra skolor. Utifrån en noggrant genomförd inventering bestämde vi oss att erbjuda studiemotiverade att ta lärarexamen i Grundlärarprogrammet. Det unika är kombinationen av studier och arbete med lön. Detta har visat sig vara uppskattat - därför fortsätter vi med ytterligare en satsning!
Vår nya satsning kommer att rikta sig till Ämneslärarprogrammet för årskurs 7-9 med inriktning matematik, idrott och hälsa.
Nu börjar vi rekrytera för 2026 och vi söker 2-5 tjänster!
» Du arbetar som obehörig lärare i Borlänge kommun under hela studietiden.
» Lärarkontraktet förnyas en gång per år, under förutsättning att intresset är ömsesidigt.
» Anställningen består av 50% undervisning på skolan och 75% studietakt för Ämneslärarprogrammet år 7-9.
» Efter avslutade studier kan du söka lärarlegitimation hos Skolverket.
För Ämneslärarprogrammet 240 hp gäller;
Programmet vänder sig till dig som arbetar eller vill arbeta som lärare i grundskolans år 7-9 med inriktning matematik, idrott och hälsa. Utbildningen går på 75% fart, innefattar 240 högskolepoäng och sträcker sig över 5,5 år. Arbete i skolan på 50%. Under hela studietiden har du parallellt en läraranställning i Borlänge kommun. Under handledning av erfarna lärare undervisar du elever i årskurs 7-9.
» Lönen är minst 18 000 kronor per månad.
» Du kan söka studiestöd från CSN.Kvalifikationer
För att bli antagen till denna kombination av arbete och utbildning måste du uppfylla kraven både för anställning och studier dvs;
* Ha ett personlig ledarskap som bedöms lämpligt för rollen som lärare
* Ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift
* Ha god förmåga att arbeta enskilt och i grupp
* Ha god förmåga att hantera utmaningar på ett positivt och lösningsfokuserat sätt
* Ha förmåga att reflektera över ditt eget lärande och personliga lärostil
* Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i skolan som obehörig lärare/vikarie
* Bli antagen på Ämneslärarprogrammet, 240 hp, på Högskolan Dalarna, HDA-H3PSZ.
Så ansöker du:
Ansökan är uppdelad i två delar, en ansökan till Ämneslärarprogrammet på Högskolan Dalarna med kurskoden HDA-H3PSZ och en ansökan till tjänsten som lärare i Borlänge kommun.
Till Högskolan Dalarna
Ämnelärarprogrammet åk 7-9, arbetsintegrerad utbildning 75%
Ansökningsperiod: 15 feb 16 mars
Ansökan görs på antagning.se med kurskod HDA-H3PSZ
Utbildningen startar hösten 2026
Frågor gällande behörighet till utbildningen besvaras av Högskolan Dalarna.
Länk till information och ansökan, Högskolan Dalarna:
Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9 arbetsintegrerad utbildning med inriktning matematik och idrott och hälsa - Högskolan Dalarna
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För dig med skyddade personuppgifter erbjuder vi ett extra skyddat ansökningsförfarande. Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så ser vi till att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt enligt gällande rutiner.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
