Studera till arbetsterapeut med studielön i Region Dalarna
Region Dalarna / Sjukgymnastjobb / Falun Visa alla sjukgymnastjobb i Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Som arbetsterapeut arbetar du med rehabilitering av personer som p.g.a. sjukdomstillstånd eller skada har svårt att klara sitt dagliga liv. Inom habilitering är uppdraget att ge personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar bästa möjliga funktionsförmåga och livskvalitet.
Arbetsterapeuter arbetar inom många olika verksamhetsområden i hälso- och sjukvård, t.ex. psykiatri, ortopedi, kirurgi, geriatrik, habilitering och primärvård/vårdcentral. Vanliga arbetsuppgifter är utredning av aktivitetsförmåga, träning av dagliga aktiviteter, kompenserande åtgärder så som t.ex. hjälpmedel, strategier, anpassningar av produkter eller miljö, pedagogiska åtgärder och uppföljning. Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke och arbetet sker ofta i team med andra yrkeskategorier som t.ex. fysioterapeuter, sjuksköterskor och läkare.
För att vara framgångsrik i yrket behöver du vara intresserad av problemlösning, samarbete och ha förmåga att skapa god kontakt med människor.
Studera till arbetsterapeut med studielön i Region DalarnaPubliceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar 3 års heltidsstudier. Du kan utbilda dig vid Örebro-, Linköpings-, Uppsala-, Jönköping-, Umeå-, Göteborgs-, Lunds- och Luleå Tekniska Universitet samt Karolinska Institutet. Läs mer om yrket på lärosätenas hemsidor.
Du kommer att ha en anställning i Region Dalarna vid någon av följande verksamheter; Arbetsterapi- och kuratorsenhet Falun-Ludvika-Mora med placeringsort Falun eller Habiliteringen Dalarna med möjlig placeringsort Borlänge/Falun, Ludvika eller Mora. Du är tjänstledig från din anställning under terminerna och erhåller då en studielön om 18 000kr/månad. Studietiden är både semester- och pensionsgrundande. Under sommaruppehållet arbetar du i verksamheten för att lära dig mer om verksamheten och det praktiska arbetet. Du är då anställd som avlönad assistent och har möjlighet att ta ut några veckors semesterledigt.
När du fått din arbetsterapeutlegitimation får du en tillsvidareanställning. Du förbinder dig att arbeta som arbetsterapeut inom Region Dalarna i minst lika många månader som du fått studielön. Placering sker utifrån Region Dalarnas behov och ditt önskemål. Ange ditt önskemål om placering i din ansökan.
Övrig informationKvalifikationer
Du är antagen till arbetsterapeutprogrammet eller har påbörjat din utbildning till arbetsterapeut
Du har ett genuint intresse för rehabilitering / habilitering och en önskan om att bo och arbeta i Dalarna
Goda språkkunskaper i svenska, i tal och skrift
Du är lyhörd, har lätt att skapa kontakt och kommunicera med människor
Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmågaSå ansöker du
Din ansökan om studielönsanställning ska vara Region Dalarna tillhanda senast 15 april 2026. Ansökan kan endast tas emot via vårt rekryteringssystem. Bifoga gymnasiebetyg, cv och ett personligt brev där du beskriver varför du vill utbilda dig till arbetsterapeut och arbeta i Region Dalarna. Ange om du vill ha din placering inom Arbetsterapi och kuratorsenhet Falun Ludvika Mora eller Habilitering Dalarna. Ange minst två arbetsgivarreferenser i din ansökan. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Du söker själv till arbetsterapeutprogrammet. Sista ansökningsdag till högskole-/universitetsstudier höstterminen är 15 april 2026. Se mer om hur du ansöker på antagning.se
