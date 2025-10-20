Studentsamordnare vid Vattenhallen Science Center VT26
2025-10-20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Vattenhallen är en lustfylld och interaktiv plats där allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet kan mötas och utbyta tankar och idéer.
I våra aktivitetsfyllda lokaler får besökarna ta del av experiment, utställningar och shower grundade i aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning. För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap och teknik bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är timanställda studenter som möter besökarna.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker efter 2-4 studentsamordnare för Vattenhallens olika delar: skolverksamhet i Vattenhallens lokaler i Lund, skolverksamhet vid Campus Helsingborg, och vår mobila verksamhet ExperimenExpressen.
Som studentsamordnare kommer du att arbeta tillsammans med pedagogerna i Vattenhallens verksamhet och du har ansvar för att samordna vår grupp av studentguider. Du kommer att vara delaktig i planering av veckans besök, delta i förberedelse och framplockning av material och utrustning, mottagande av besökare, handleda laborationer samt ansvara för att plocka undan efter besöken. Du har också ansvar för ordningen i lokalerna, förråden och minibussen samt att uppmärksamma när nytt material behöver beställas och om någon experimentstation är ur funktion. Vidare kommer du också att hjälpa till att sysselsätta elever som gör sin praktikvecka i Vattenhallen.
Då Vattenhallen även har öppet på helger och ofta har event under kvällstid, kan anställningen innefatta visst helg- och kvällsarbete.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Tidigare erfarenhet av arbete som studentguide vid Vattenhallen minst en termin
Samordnande student för ExperimentExpressen och vid Campus Helsingborg ska ha erfarenhet av respektive verksamhet. Samordnare för ExperimentExpressen ska även ha erfarenhet av självständigt arbete vid skolbesök
Är student eller nyutexaminerad vid Lunds universitet
Goda kunskaper i matematik, naturvetenskap och programmering
Goda språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God samarbetsförmåga och stark servicekänsla
Är ansvarstagande och självgående
Är utåtriktad, har lätt för att ta kontakt med andra och god kommunikativ förmåga
Meriterande för anställningen är:
B-körkort
Tidigare erfarenhet av relevant administrativt och servicerelaterat arbete
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pedagogiska och administrativa arbetet inom Vattenhallen samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
2-4 anställningar önskas tillsättas, med inriktning mot skolverksamhet i Lund, skolverksamhet vid Campus Helsingborg, respektive ExperimenExpressens verksamhet. Önskat startdatum är 2026-01-07 eller enligt överenskommelse. Anställningarna är tidsbegränsade till och med 2026-06-19 med omfattning 50-90 procent av heltid enligt överenskommelse.
Du kommer att anställas med titeln projektassistent.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc).
Välkommen med din ansökan!
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
Vattenhallen Science Center tillhör Lunds Tekniska Högskola och drivs i samverkan med Naturvetenskapliga fakulteten. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och näringslivet där aktiviteter av alla de slag erbjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling och vetenskaplig forskning.
För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom vetenskap bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är studentguider som möter besökarna. Vattenhallen har blivit en stor framgång och har idag över 50 000 besökare per år som kommer från hela regionen. Ungefär 120 skolelever (3-18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest och på helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer. Vi har en minibuss, ExperimentExpressen, som åker ut till skolor, bibliotek och festivaler och vi bygger upp en science center-verksamhet vid universitetets campus i Helsingborg.
Vattenhallen består idag av 15 anställda, men har även ca 50 studentguider som handleder besökarna.
