Studentmedarbetare verksamhetsutveckling signaltekniskt regelverk
2025-09-10
Är du student och vill ha ett extrajobb som förbereder dig på karriären? Som studentmedarbetare får du erfarenhet, möjlighet att bygga relationer samtidigt som du bidrar med nya infallsvinklar och är med och påverkar framtidens infrastruktur.
Studentmedarbetare verksamhetsutveckling signaltekniskt regelverkPubliceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare hos oss kommer du att förena dina kunskaper i teknik och verksamhetsfrågor. Målet är att automatisera översättning av signaltekniska järnvägskrav till HLL-kod. Arbetsuppgifterna har en bredd, ifrån att undersöka utvalda AI-modeller till att föreslå implementering samt utbilda organisationen. Beroende på det vägval du föreslår, kan du även behöva träna en språkmodell och vara den som förändringsleder vårt arbete inom förvaltningen för formella krav.
Teamet som förvaltar våra formella krav består av 3 personer. Kontaktnätet består även av FOI-portfölj, Trafikverket Labs, tekniknära förvaltning och förvaltning av Trafikverkets infrastrukturregelverk. Trafikverket har en nationell organisation, så dina kollegor sitter på olika orter.
Du kommer att leda arbetet självständigt, med ansvar för att planera avstämningar med olika kontaktytor. Det är inte givet vilken metod eller vilka verktyg som tar oss till målet, där blir dina utredningar och beslutsunderlag avgörande. Viktiga delar i beslutsunderlagen är teknikval, organisatoriska möjligheter och kostnadsjämförelser.
Anställningen pågår under terminen med eventuell möjlighet till förlängning ytterligare terminer.
Övrig information
Som en del av vårt team kommer du att arbeta 25 %, vilket motsvarar ungefär 10 timmar i veckan. Vi förstår vikten av att anpassa arbetstiderna efter dina studier, och därför kommer vi tillsammans att diskutera arbetstider för att säkerställa att det passar dig och dina studier.
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se) för att göra utskick och kallelser.
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter. #studentmedarbetareKvalifikationer
Vem är du?
Du är lösningsorienterad och har förmågan att sätta dig in i olika arbetsuppgifter. Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Du studerar heltid på högskolenivå inom IT och har avklarat minst 60 högskolepoäng
Du får inte ha påbörjat forskarutbildning
Goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift
Meriterande är om du har:
Erfarenhet av att träna språkmodeller inom AI
Utbildning inom kommunikation i artificiella och naturliga system.Så ansöker du
Detta är en cv-fri rekrytering, dvs helt utan ansökningshandlingar. Vi vill att de ska vara lätt att söka jobb, så du söker genom att svara på några frågor. Däremot vill vi att du bifogar ett studieintyg. För en träffsäker och objektiv rekrytering använder vi urvalsfrågor istället för CV samt webbaserade tester i vårat urval. Testerna är ett objektivt verktyg helt oberoende av ålder, kön, etnicitet etc. som gör att de är rättvisa och motverkar diskriminering. Det innebär att alla sökanden bedöms på samma sätt.
) efter ansökningstiden har gått ut och ha därför koll på din mail. #studentmedarbetare Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
