Studentmedarbetare till Uppsalahems Östra Distrikt
Uppsalahem AB / Administratörsjobb / Uppsala
2026-01-13
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och har ca 300 engagerade medarbetare som förvaltar vårt bestånd av ca 18 000 lägenheter. Hos oss får du arbeta med något av det som är mest betydelsefullt för människor, deras hem.
Ditt uppdrag hos oss
Som studentmedarbetare blir du en del av Östras förvaltningsteam. Tillsammans med kollegorna i teamet och på distriktet hanterar du administrativa och ekonomiska arbetsuppgifter, samt allt som berör hyresgästen från besiktning och uthyrning till övriga löpande ärenden under hyrescykeln. Du kan även få hjälpa till i olika projekt som förvaltaren eller fastighetschefen behöver stöd i.
Vad är en studentmedarbetare?
Som studentmedarbetare studerar du på universitet eller högskola samtidigt som du utför ett kvalificerat arbete hos oss. Du erbjuds en flexibel tjänst med upp till 15h arbete per vecka. Anställningen är anpassad för att du ska kunna kombinera heltidsstudier med ditt arbete på Uppsalahem. Du arbetar med samma uppgifter som vår ordinarie personal men med en viss anpassning till den begränsade arbetstiden.
Vem är du?
Studerar vid universitetet eller högskola, gärna inom fastighet, bygg eller liknande
Har B-körkort
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet.
Vi på Uppsalahem
På Uppsalahem möts mod, nyfikenhet och stark vilja att göra skillnad. Här arbetar vi tillsammans för att forma framtidens boende - med idéer som vågar utmana och lösningar som gör vardagen bättre för Uppsalabor. Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka Uppsalas utveckling tillsammans med engagerade kollegor som är stolta över det vi skapar. Tillsammans arbetar vi för ett levande och hållbart Uppsala där människor kan leva och trivas, idag och i framtiden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på www.uppsalahem.se.
Här kan du även läsa mer om vilka förmåner vi erbjuder.
Om anställningen
Omfattning: Upp till 15 timmar i veckanAnställningsform: Du kontrakteras för en termin i taget med möjlighet till jobb över sommarenStart: Enligt överenskommelsePlacering: Östra Distriktet
Nyfiken?
Vill du veta mer om tjänsten? Då ska du kontakta Fastighetschef på Östra distriktet, Fredrik Martinsson, fredrik.martinsson@uppsalahem.se
. Vi går igenom ansökningarna löpande så rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan senast 2026-02-09.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7044950-1787088". Arbetsgivare Uppsalahem AB
(org.nr 556137-3589), https://xn--karrir-fua.uppsalahem.se
754 34 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsalahem Jobbnummer
9682213