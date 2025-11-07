Studentmedarbetare till mötesplatser och teamet på Araby park arena
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Behandlingsassistentjobb / Växjö Visa alla behandlingsassistentjobb i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Vill du kombinera dina studier med värdefull arbetslivserfarenhet? Som studentmedarbetare hos oss får du möjlighet att bidra, utveckla dina färdigheter och få en inblick i vår vardag. Detta är en möjlighet att utveckla dina kunskaper i praktiken och skapa värdefull erfarenhet.
Avdelningen Arbete och lärande - avdelningen för full sysselsättning - har cirka 200 medarbetare och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsmarknads-, utbildnings- och integrationsfrågor möts och hanteras.
Avdelningen ansvarar för Araby park arena tillsammans med förvaltningen Kultur och fritid. Arenan drivs med ett extra fokus på utveckling av områdena miljö, lärande, sysselsättning, idrott och kultur.
Som studentmedarbetare med placering på Araby park arena blir din roll handledare och där ingår du i ett team som jobbar för att erbjuda en meningsfull fritid för primärt barn och ungdomar. Det dagliga jobbet innebär att leverera bästa bemötande och god service till både besökare, ledare, hyresgäster och övriga som kommer till Araby park arena. Jobbet innebär god samverkan med och närvaro även på kommunens övriga mötesplatser.
I arbetsuppgifterna ingår att:
* Erbjuda, utveckla och delta i aktiviteter/verksamheter för barn och familjer dagtid samt ungdomar kvällstid.
* Utveckla vår verksamhet med målet integration, bra skolresultat, etablering samt stärkt folkhälsa.
* Bidra till trygghet och trivsel i och runt Araby park arena.
* Skapa relationer och jobba förebyggande och normgivande i dagliga möten med barn och ungdomar.
* Planera och genomföra arrangemang som lovaktiviteter, Familjedag m.m.
* Samordna och samarbeta med övriga mötesplatser och verksamheter i området.
* Jobba med våra prioriterade grupper; barn, ungdomar, tjejer och kvinnor.
* På olika sätt bidra till positiv utveckling av stadsdelen Araby.
Arbetstiden är förlagd till dagtid, kvällstid och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har pågående utbildning inom Sports Management, Sociologi eller som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du ska ha avklarat minst 120 Hp inom din utbildning för att vara aktuell för tjänsten.
Intresse och erfarenhet från arbete med ungdomar, barn och familjer i en mångkulturell och utvecklande miljö är meriterande. Det är viktigt att du har ett genuint intresse av att arbeta med barn i alla åldrar, ungdomar samt familjer. Detta med syftet att motivera och vägleda till en värdefull fritid i sociala och normgivande sammanhang. Tidigare erfarenhet av integration och sysselsättning med fokus på kvinnor är meriterande.
Du är trygg, flexibel, stresstålig, har social kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt. Du har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt. Det är viktigt att du vill jobba med att utveckla verksamheten i samverkan med andra aktörer, som exempel ideella föreningar och organisationer.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 72/25".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-0662)
Växjö kommun, Arbete och välfärd
Enhetschef
Kim Lundahl kim.lundahl@vaxjo.se 0470-79 64 48
9592957