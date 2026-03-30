Studentmedarbetare till Kultur- och fritid i Svedala
Svedala kommun / Assistentjobb / Svedala Visa alla assistentjobb i Svedala
2026-03-30
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svedala kommun i Svedala
Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Kommunen är inne i en expansiv fas och är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet. Kommunen har omkring 1600 anställda och 23 400 invånare.
Kultur och fritid har i uppdrag att stödja, främja och samordna kulturlivet och den organiserade fritidsverksamheten inom områdena folkbibliotek, skolbibliotek, Ungas fritid, allmänkultur, kulturskola, föreningar samt fritidsanläggningar. Kultur och fritid tillhör verksamhetsområde Utbildning som även ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Kultur och fritid söker en studentmedarbetare som vill arbeta med att inventera och dokumentera kommunens konstsamling. Uppdraget omfattar både lös konst och offentlig utomhuskonst.
Uppdrag
Arbetet innebär att gå igenom befintliga konstverk, bedöma deras skick, fotografera dem och registrera information i kommunens databas. Du kommer även att ta fram förslag på grundläggande rutiner för hur konstsamlingen ska hanteras och följas upp, i nära dialog med berörda verksamheter.
Uppdraget omfattar också den offentliga konsten i kommunen. Du kartlägger den, föreslår sätt att synliggöra och kommunicera den samt bidrar med idéer som kan öka intresset hos invånare.
Som studentmedarbetare får du möjlighet att kombinera studier med kvalificerade arbetsuppgifter inom kommunal kulturverksamhet. Arbetstiden är cirka tio till femton timmar per vecka under höstterminen 2026.
Kompetens
Vi söker dig som studerar vid universitet eller högskola och som har ett tydligt intresse för nutida konst och visuella uttryck. Du ska ha läst minst ett års heltidsstudier inom ett område arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis konstvetenskap, kulturvetenskap, museologi eller visuella studier.
Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, arbeta självständigt och ta ansvar för att planera och genomföra uppgifterna. Noggrannhet är viktigt, liksom förståelse för att arbete med konst kräver fokus och ett analytiskt förhållningssätt. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer med både kollegor och invånare. Du har ett intresse av att arbeta inom offentlig organisation.
Eftersom konstverken är placerade på flera olika platser i kommunen och du behöver kunna förflytta dig mellan dem, är B-körkort ett krav för tjänsten.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetstid och varaktighet
Max femton timmar i veckan enligt överenskommelse. Timavlönad anställning under höstterminen 2026. Tillträde enligt överenskommelse.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Områdeschef Kultur och fritid
Josefine Bladh josefine.bladh@svedala.se 040-626 80 93 Jobbnummer
9828676