Studentmedarbetare till Kammarkollegiets Försäkringsavdelning
2026-01-21
Är du student och intresserad av ett meriterande extrajobb inom staten? Nu söker vi en student till Försäkringsavdelningen som ska hjälpa till med reglering av personskador eller andra skador.
Kammarkollegiet fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen. Bland våra många uppdrag från riksdag och regering ingår att försäkra den statliga verksamheten. Kammarkollegiets försäkringsavdelning fungerar helt enkelt som statens försäkringsbolag där vi arbetar med riskhantering och skadereglering för statliga myndigheter och stiftelser. Vår verksamhet omfattar försäkringsområdena person, resor, verksamhet och fordon, totalt ett 30-tal olika försäkringsprodukter. Kammakollegiets försäkrings-avdelning finns i Karlstad och har drygt 40 anställda fördelade på tre enheter och en stab. Kammarkollegiet genomför en omfattande digitalisering av hela verksamheten och på försäkringsavdelningen pågår en förändring av våra interna arbetssätt och utveckling av e-tjänster för våra kunder.
Vi söker nu studentmedarbetare som bedriver studier inom det samhällsvetenskapliga området och som kan stötta våra personskadereglerare i deras arbete.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker någon som ska handlägga skador inom det statliga personskadeskyddet genom att självständigt ta hand om handläggning av inkommande ansökningar, begära underlag och kommunicera skriftligt med olika parter, samt vid behov handlägga olika skadeärenden. Du arbetar nära och tillsammans med kunniga kollegor på avdelningen.
Är du vår nya studentmedarbetare?
Vi söker dig som har:
• Pågående akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området som Kammarkollegiet bedömer relevant för tjänsten, och har minst 60 godkända högskolepoäng inom området
• Erfarenhet förvärvad genom antingen studier eller arbetsliv där du analyserat information och utifrån det dragit egna slutsatser och fattat självständiga beslut
• Mycket god förmåga att arbeta med digitala system och verktyg och har lätt att lära
• Förmåga att på ett mycket tydligt och välformulerat sätt kunna uttrycka dig på svenska och engelska både muntligt och skriftligt
Som person är du drivande, ansvarstagande och trivs med att arbeta i grupp tillsammans med kollegor. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är positiv och flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov. Du trivs med att arbeta självständigt med eget ansvar för arbetsuppgifter.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tidsbegränsad anställning under vårterminen 2026. Omfattningen är upp till 25 %.
För att vara aktuell för en tjänst som studentmedarbetare behöver du uppfylla följande krav:
• Bedriva heltidsstudier på högskolenivå
• Fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 hp
• Inte påbörjat en forskarutbildning
Tjänsterna är placerade på vårt fina aktivitetsbaserade kontor i Karolinen, Karlstad. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din senast den 4 februari 2026.Kontakt
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erland Törngren, enhetschef, erland.torngren@kammarkollegiet.se
eller 054-22 12 20.
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Elin Hallström, HR-specialist, elin.hallstrom@kammarkollegiet.se
.Facklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 350 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand.
