Studentmedarbetare till Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet
Statens Historiska Museer / Kulturjobb / Stockholm Visa alla kulturjobb i Stockholm
Studerar du på högskola eller universitet och vill prova på att arbeta i publik verksamhet på museum? Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet söker nu två studentmedarbetare till den tillfälliga utställningen LasseMaja & Cirkusmysteriet.
Utställningen är en fantasifull miljö där barn får klä ut sig, leka detektiver och lösa kluriga mysterier. Som studentmedarbetare är du en viktig del av museets publika verksamhet och bidrar till att besökare får en trygg, inspirerande och rolig upplevelse.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta i utställningen, välkomna barn och familjer, svara på frågor, hålla ordning i lekmiljöerna och se till att utställningen fungerar i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifterna innebär praktiskt museiarbete, bemötande och pedagogik.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn, museipedagogik eller publik verksamhet, men det är inget krav.
Vi söker dig som:
• Studerar vid universitet eller högskola och har avklarat minst 60 högskolepoäng
• Kan arbeta under grundskolans höstlov och jullov samt varannan helg under periodens övriga veckor
• Är ansvarstagande, utåtriktad och lösningsorienterad
• Trivs i mötet med barn och vuxna, och kan skapa en välkomnande miljö
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
Anställningsperiod
Tjänsten gäller perioden 25 oktober 2025 - 11 januari 2026 inom ramen för Statens historiska museers studentmedarbetarprogram. Inför arbetsperioden får du en introduktion till museet och utställningen.
Ekonomiska museet är en del av Statens historiska museer, en myndighet som samlar flera museer med syfte att göra kulturarv tillgängligt och relevant för alla. Som studentmedarbetare får du praktisk erfarenhet, handledning och en möjlighet att utvecklas inom museisektorn.
Välkommen att skicka in din ansökan till senast 2025-09-11 genom att trycka på knappen längst ner till höger.
I Statens historiska museer ingår Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet -med Tumba bruksmuseum. Här ingår också uppdragsverksamheten Arkeologerna, med kontor på fem olika platser i landet. Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår gemensamma vision är "Tillsammans gör vi historia betydelsefullt för fler". Myndigheten har ca 400 anställda medarbetare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Historiska Museer
(org.nr 202100-4953), http://shm.se/ Kontakt
HR-specialist
Emelie Gloza emelie.gloza@shm.se 08-51955607 Jobbnummer
9491426