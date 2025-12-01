Studentmedarbetare till biblioteksverksamhet, Lunds universitetsbibliotek
Beskrivning av arbetsplatsen
Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material.
Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda. Här kan du läsa mer om oss: https://www.ub.lu.se/
Till vårterminen 2026 söker Universitetsbiblioteket 8 studentmedarbetare. Tjänsterna är placerade vid avdelningen för Publik verksamhet som ansvarar för bibliotekets användarservice. I detta ingår extern kommunikation, samordning av fysiska och digitala informationstjänster, utställningsverksamhet och utformning av den publika miljön.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som studentmedarbetare får du som student en möjlighet att förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet.
Publiceringsdatum2025-12-01Dina arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare kan arbetsuppgifterna variera, men de ska alltid ha en tydlig koppling till dina studier.
Som studentmedarbetare vid Universitetsbiblioteket kommer du främst att arbeta i bibliotekets informationsdisk. I arbetsuppgifterna ingår att vara behjälplig med enklare biblioteksarbete. Vissa av arbetsuppgifterna innebär tunga lyft. Du arbetar enligt ett schema som fastställs i överenskommelse med dig. Utöver fast schema kan möjlighet till extrapass tillkomma vid behov. Arbetspassen är i huvudsak förlagda till kvällar och helger, men bemanningsbehov kan även uppstå på dagtid.
Arbetsuppgifterna i denna anställning är bland annat:
- Service till bibliotekets besökare, t.ex. bistå med utskrifts-, kopierings- och enklare IT-service
- Korrekt och säker hantering av biblioteks material vid utlån och återlämning.
- Att hjälpa besökare att söka fram och beställa biblioteksmaterial och vid behov hänvisa till övriga bibliotek vid Lunds universitet.
- Genomgång och ommärkning av samlingar.Kvalifikationer
Behörig att anställas som studentmedarbetare är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå i Sverige, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska ha en god servicekänsla och samarbetsförmåga. Det är också viktigt du kan ta ansvar för dina uppgifter och utför ditt arbete med noggrannhet. I mötet med bibliotekens användare är det viktigt du har ett pedagogiskt förhållningssätt.
Arbetspassen är till stor del förlagd vid tider då ordinarie medarbetare inte är i tjänst och det kräver en god förmåga att ta självständiga beslut utifrån givna ramar. Biblioteken har en bred användargrupp med olika behov. Det ställer höga krav på ett professionellt bemötande och flexibilitet i användarmötet.
Krav för anställningen är att du:
- bedriver pågående heltidsstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
- har goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- har god IT-vana
- har en god servicekänsla och samarbetsförmåga
Meriterande för anställningen är att du:
- har tidigare arbetslivserfarenhet av biblioteksarbete och/eller kundtjänst/serviceyrke
- erfarenhet av att arbeta i bibliotekssystemet Koha
- har en god kommunikativ förmåga och kan erbjuda ett professionellt och flexibelt bemötande
Övrigt
Anställningen tidsbegränsas under perioden 2026-01-19 till 2026-06-07 och avser omfattning 20%.
Du arbetar enligt ett fast schema som ska fastställas i överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.
Bestämmelser gällande anställning som studentmedarbetare finns i https://www.arbetsgivarverket.se/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-studentmedarbetare.
Urval och intervjuer beräknas ske i vecka 50-51.
Introduktionsutbildning med lön kommer att hållas i vecka 3.
Så här söker du
Ansökan görs i Lunds universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV samt personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Du behöver även bifoga utdrag från LADOK eller motsvarande som intygar din behörighet. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
