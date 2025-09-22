Studentmedarbetare med teknikintresse sökes till Luleå Science Park
2025-09-22
Är du nyfiken på teknik? Vill du skaffa dig erfarenhet av att jobba i en inspirerande och innovativ miljö? Luleå Science Park söker en eller flera kreativa och teknikintresserade studentmedarbetare som vill vara med och utveckla vår verksamhet, med särskilt fokus på Luleå Tech Lab.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din framtida yrkesroll!Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare hos oss kommer du att:
• Stötta i våra projekt inom Luleå Science Park, med fokus på aktiviteter och events kring Luleå Tech Lab.
• Ansvara för eventdagar där du får visa upp tekniken i Luleå Tech Lab och låta allmänhet och företag testa på, inklusive podd- och streamingutrustning, VR och spelteknik.
• Koordinera workshops och hjälpa till med andra engagerande evenemang för att stärka vårt community.
• Utforska teknikens möjligheter och bidra till en kreativ miljö där vi ständigt utvecklas och lär oss nytt.
• Producera innehåll till hemsida och sociala medier.
Anställningsform: Deltid, max 15 timmar per vecka. Vi vill att du ska kunna kombinera detta uppdrag parallellt med dina studier.
Helgarbete kan förekomma vid speciella events.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har pågående studier inom ett för tjänsten relevant område och har ett stort intresse för teknik samt nyfikenhet på att lära dig hur vår teknik fungerar
• kommunicerar väl på svenska och engelska, både i tal och skrift
Som person är du:
• kreativ och ser lösningar där andra ser problem
• social och tycker om att arbeta i en relationsskapande miljö
Ta chansen att få bli en del av Luleå Science Park där teknik och kreativitet står i fokus.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
