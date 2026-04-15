Studentmedarbetare med intresse för digitalt byggande!
2026-04-15
Är du ingenjörsstudent med intresse för digitalt byggande? Vi söker nu en studentmedarbetare till höstterminen 2026!
Som studentmedarbetare på Västfastigheter bygg och förvaltning, enhet Fastighetsinformation får du vara med och bidra till vårt viktiga digitaliseringsuppdrag! Med stöd av handledare är du med i arbetet att digitalisera våra fastigheter.
Uppdraget innebär att du stärker enheten Fastighetsinformation i det löpande arbetet kopplat till byggprojekt och framdriften i utvecklingsprojekt inom förvaltningen.
Stödja enhetens in- och utleveranser av CAD/BIM kopplade till byggprojekt, inklusive mottagningskontroll, kvalitetssäkring och publicering i fastighetssystem.
Uppdatera arkitektmodeller i Revit vid mindre förändringar.
Vi på enhet Fastighetsinformation ansvarar för att förvalta och utveckla Västra Götalandsregionens
(VGR) fastigheters ritningar och modeller. Vi fokuserar mycket på innovation inom digitalisering och genom din insats som studentmedarbetare är du med och bidrar till vårt arbete med att skapa Västfastigheter bygg och förvaltnings digitala tvillingar!
Hos oss kommer du arbeta i nära samarbete med kollegor som bland annat är tekniska förvaltare,
fastighetsförvaltare och projektledare.
Tjänsten riktar sig till dig som inte tidigare varit studentmedarbetare inom Västra Götalandsregionen och har studier som huvudsaklig sysselsättning under höstterminen 2026.
Som studentmedarbetare får du knyta värdefulla kontakter och för oss som arbetsgivare ger det möjlighet att visa vår verksamhet och ta del av din kunskap. Anställningen är ca 5-15 tim/veckan och du förlägger arbetstiden tillsammans med den utsedda handledaren utifrån dina studier och verksamhetens behov.
Din kunskap och bakgrund
Vi söker dig som läser till ingenjör inom samhällsbyggnad på universitet/högskola eller yrkeshögskola. Vi ser gärna att du, minst, har kommit till mitten av dina studier. Du har grundläggande kunskaper i programvaran Revit.
Att samarbeta med andra yrkesgrupper är något du trivs och känner dig bekväm med. Så även att
dokumentera skriftligt och föra dialog muntligt. Arbetet innebär visst självständigt arbete.
Resor kan förkomma inom regionen. Där det är möjligt använder vi gärna kollektivtrafik vid resande.
Varmt välkommen med din ansökan senast 29/4!
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och
utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och
tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Publiceringsdatum 2026-04-15
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29. Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Fastighetsinformation Kontakt
Jasmina Jahic, Vision jasmina.jahic@vgregion.se 070-0805946
