Studentmedarbetare med inriktning brottsförebyggande arbete
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret / Samhällsvetarjobb / Kalmar Visa alla samhällsvetarjobb i Kalmar
2025-08-07
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Kommunledningskontoret i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre.
Vi söker nu student som har påbörjat universitets eller högskoleutbildning inom beteendevetenskap eller samhällsvetenskap, med intresse för kriminologi och brottsförebyggande frågor. Som studentmedarbetare har du möjligheten till att praktisera dina kvalificerade studiekunskaper och samtidigt få dokumenterad arbetserfarenhet. Arbetet bidrar till att stärka och utveckla Kalmar kommuns brottsförebyggande arbete.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Studentarbetets huvudsakliga arbetsuppgift är analys och bearbetning av information och statistik, som sedan sammanställs till rapport, lägesbild, åtgärder och insatser i kommunen. Arbete kan även innefatta verksamhetsutveckling, så som anpassning av nationellt metodstöd till lokala behov och förutsättningar. Det är även önsklig att studentmedarbetaren deltar och bistår vid sammanträdet av lokala brottsförebyggande rådet.
Handledning ges under arbetets gång och arbete planeras och genomföras utifrån dina förutsättningar som heltidsstudent. För att trivas behöver du vara van vid att läsa, sortera och hantera en större mängd information. Som person är du tydlig och har lätt att uttrycka dig i skrift. Du har ett gott och korrekt bemötande, och kan arbeta självständig under handledning. Du är intresserad av att lära mer om trender, fenomen och brottsproblematik i samhället och nyfiken på vilka åtgärder som krävs på lokal samhällsnivå.
Studentmedarbetaren ersätts med timlön för det uppdrag denne utför. Kommunens bestämmelser för studentmedarbetare reglerar överenskommelse för arbetet. Vid avslutat arbete ges tjänstgöringsintyg med omdöme (om studenten önskar). Studentarbetet påbörjas under september eller efter överenskommelse.Kvalifikationer
Krav är:
* Antagen och aktivt studerande på universitet/högskola
* Innehar minst 60 högskolepoäng inom beteendevetenskap eller samhällsvetenskap, så som kriminologi, sociologi, statsvetenskap och/eller likvärdigt
* Flytande i svenska i tal och skrift
* Erfarenhet av kvalificerande skriftligt och självständigt studie, exempelvis inlämnings/uppsatsarbete/del-examen
Meriterande är:
* Studerande med inriktning kriminologi
* Goda skrivfärdigheter
* Godkänt kurs i samhällsvetenskaplig metod
* Erfarenhet av arbete med statistik
* Lokal kännedom om Kalmar
* Övrig relevant yrkes- och/eller studieerfarenhet
ÖVRIGT
Ansökan ska innehålla kort personligt brev och CV, samt ett skriftligt självständigt arbete du gjort som student.
Vi tillämpar bedömning av personlig lämplighet innan anställning. Urval sker löpande.
Anställning sker på viss tid med kollektivavtal och påbörjas enligt överenskommelse, dock längst till och med 19 december 2025. Distansarbete möjligt. Arbetsomfattning enligt överenskommelse, mellan 5-15 timmar i genomsnitt per vecka (ssg. 37,5%).
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271208". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746), https://bitly.cx/UZiWC Arbetsplats
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Brottsförebyggande samordnare
Christian Gyldén Stray christian.gylden-stray@kalmar.se 010–352 06 63 Jobbnummer
9449288