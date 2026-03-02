Studentmedarbetare, Konstnärliga fakultetens bibliotek
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Konstnärliga fakultetens bibliotek ger användarnära service till fakultetens studenter, lärare och forskare samt till allmänheten inom ämnena konst, musikpedagogik, musik och teater.
Biblioteket samverkar aktivt inom biblioteksnätverket vid Lunds universitet och deltar i olika grupper för att utveckla bibliotekens service och tjänster. Konstnärliga fakultetens bibliotek är en arbetsplats under förändring med fokus på att skapa framtidens bibliotek. Vi söker nu en studentmedarbetare som studerar vid någon av våra utbildningar för extraarbete i bibliotekets informationsdisk.
Med en anställning som studentmedarbetare får du som student en möjlighet att förena studier med arbete och komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-ossPubliceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
- Bemanning av informationsdisken
- Enklare biblioteksarbete så som lån, bokuppsättning och uppmärkning av böcker
- Konstnärliga fakulteten erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du kommer att använda båda språken i bibliotekets lånedisk. En del ensamarbete ingår i disktjänstgöringen och du behöver kunna ta självständiga beslut utifrån givna ramar. Kvalifikationer
Behörig att anställas som studentmedarbetare är den som bedriver heltidsstudier på högskolenivå i Sverige, har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng samt inte har påbörjat forskarutbildning.
Krav för anställningen är:
- antagen till utbildning vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet
- mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
- goda IT-kunskaper
- du är ansvarstagande och självgående
- du är organiserad och har ett bra ordningssinne
- du är serviceinriktad
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av biblioteksarbete eller annat servicerelaterat arbete. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sina personliga egenskaper, erfarenheter och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom biblioteksverksamheten samt bidra till dess framtida utveckling.Övrig information
Anställningen tidsbegränsas under perioden 260901-270611 och avser omfattning 10 %.
Du arbetar enligt ett fast schema som ska fastställas i överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren.
Bestämmelser gällande anställning som studentmedarbetare finns i https://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/arbetsgivarverket/avtal-och-skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-studentmedarbetare/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-som-studentmedarbetare.pdf
