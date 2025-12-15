Studentmedarbetare inriktning hållbar utveckling
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Hållbar utveckling är en viktig del i universitetets vision. Visionen Ett universitet för världen, som sträcker sig från 2021 - 2030, uttrycker Göteborgs universitets strävan att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld. Vi ska stärka vår relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.
Enheten GU fastighet och hållbar utveckling, arbetar bland annat med universitetets miljöledningssystem och strategiskt med hållbarhet på universitetet. På enheten GU fastighet och hållbar utveckling arbetar ca 25 personer och vi finns på Rosenlundsgatan 4, Göteborg.
Är du student och läser utbildning med inriktning på hållbar utveckling samt vill ha ett meriterande extrajobb? Som studentmedarbetare hos oss får du praktisk yrkeserfarenhet inom ditt utbildningsområde samtidigt som du knyter kontakter och utvecklar ditt professionella nätverk.
Arbetsuppgifter
Vi söker två studentmedarbetare som vill vara med och utveckla studenters bidrag inom ramen för Göteborgs universitets hållbarhets- och miljöledningsarbete. Exempelvis genom att bidra i arbetet med klimatfärdriktningen med syfte att minska universitets klimatpåverkan, att öka och kvalitetssäkra integreringen av hållbar utveckling i universitetets utbildningar, utveckla kommunikationen kring hållbarhetsfrågor till studenter, bidra med hållbarhetskompetens i upphandlingar eller medverka till att minska universitets klimatpåverkan.
Arbetsuppgifterna anpassas utefter dina kvalifikationer och specialområden samt behovet i verksamheten. Arbetet kommer att ske i samarbete med övrig personal. Vi erbjuder dig en varierande och utmanande roll som innebär att du kommer att arbeta med olika projekt och konkreta uppgifter inom olika målområden.
Kvalifikationer
För studentmedarbetare gäller Avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare (ikraft 1 april 2014). Syftet med anställningen som studentmedarbetare är att skapa förutsättningar för att kunna förena arbete och studier, där arbetsuppgifterna har en koppling till dina pågående studier. En sådan koppling bidrar till att ge dig som studerande praktisk arbetserfarenhet, och på så sätt underlätta övergången mellan studier och yrkesliv. Detta samtidigt som vi som arbetsgivare också får ta del av aktuell kunskap. För att kunna anställas som studentmedarbetare krävs att:
• Du bedriver pågående heltidsstudier på högskolenivå (6 kap. 2 § högskoleförordningen)
• Du har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng
• Du har ännu inte påbörjat en forskarutbildning
För anställningen som studentmedarbetare hos oss är det meriterande om din utbildning har inriktning mot hållbar utveckling och att du studerar på Göteborgs universitet.
Har du erfarenhet och kunskap av att arbeta med hållbarhetsfrågor, eller miljöledningssystem, antingen genom ideellt engagemang eller arbetslivserfarenhet, är detta meriterande.
För tjänsten krävs även att du har en god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga, både vad gäller svenska och engelska.
Som person är du kreativ, driven och strukturerad i ditt sätt att arbeta och du har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på 20%, med placering vid enheten GU fastighet och hållbar utveckling, sektionen för hållbarhet. Anställningen pågår till och med 2026-06-12 (terminens slut).
Tillträde vid vårterminens start, 2026-02-01, eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Hållbarhetschef och Sektionschef Eddi Omrcen, eddi.omrcen@gu.se
tel: 031-786 1545 eller 0733-622361.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 9 januari 2026
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
