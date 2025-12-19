Studentmedarbetare inom kundtjänst till Spendrups!
Maxkompetens Sverige AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Maxkompetens Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du student och vill jobba extra under terminerna med start nu höstterminen? Motiveras du av kundkontakt och att leverera lösningar vid uppkomna situationer? Se hit!
Nu söker vi på Maxkompetens dig som lockas av att vara länken mellan kunden och Spendrups, som vågar ta beslut och som sätter kunden i fokus.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I rollen som ordermottagare/ kundtjänstmedarbetare till vår kund Spendrups kommer du att svara på inkommande samtal från företagskunder gällande orderhantering, beställningar och information om kampanjer m.m. I rollen kommer det även att ingå utgående försäljningssamtal och här har du möjlighet att utvecklas både administrativt samt inom service och sälj. Kunderna är främst inom restaurangbranschen.Profil
Till denna tjänst vänder vi oss främst till dig som är student, alternativt dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill jobba extra. Som student räknas du som är antagen och inskriven på universitet, högskola eller Komvux. Registreringsintyg är ett krav för eventuell anställning.
Vi söker dig som är en god kommunikatör och älskar att ge effektiv och god service.
Som person är du en lagspelare och du har en mycket god förmåga att samarbeta samt att kommunicera med andra.
Vi ser gärna att du har:
• Arbetat inom kundservice och är serviceinriktad med god vana av att hantera kontakter via telefon och mejl.
• Hanterar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
• God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet.
• Gärna erfarenhet av; Dagligvaruhandeln, Restaurang eller arbetat med Systembolaget.
På Spendrups och i gruppen jobbar människor som är målmedvetna, orädda och kreativa - hur du är som person är egentligen viktigast. Vi letar efter dig som har en vilja att lära dig och som ständigt vill utveckla dina kunskaper.
Vi erbjuder dig
Vi sätter oerhört stort värde på dig som medarbetare hos oss på Maxkompetens. Hos oss får du en personlig och prestigelös konsultchef vars främsta uppgift är att du ska trivas på din arbetsplats oavsett om du arbetar en kort period eller flera år som anställd hos oss. Din konsultchef är mån om kontakten med dig och kommer både besöka dig ute hos kundföretaget, men finns också tillgänglig via telefon och för personliga möten på Maxkompetens kontor.
Vi vill inget hellre än att hjälpa dig att utvecklas och lyckas i din jobbkarriär. Samtidigt ger vi dig branschens bästa friskvårdsersättning.
Självklart erbjuder vi dig en formell trygghet när det kommer till allt det arbetsrättsliga såsom lön, semester, arbetsmiljö, friskvård, pension och sjukfrånvaro som medföljer stämpeln av att vara ett auktoriserat bemanningsföretag. Hoppas att du vill vara en del av oss!
Övrig information
• Placeringsort: Stockholm, St Eriksgatan 119.
• Tillgänglighet: 1-2 gånger i veckan med fokus på måndag, tisdag eller onsdag.
• Arbetstid: 08:00-17:00, helgfria vardagar.
• Lön: enligt ök.
Spendrup har valt att samarbeta med Maxkompetens i denna bemanningsprocess. För den här tjänsten blir du anställd som konsult hos Maxkompetens och arbetar ute hos Spendrups på St Eriksgatan.
Har du frågor angående tjänsten så kontakta gärna ansvarig rekryterare på Maxkompetens, Jonna Alm på jonna.alm@maxkompetens.se
Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på www.maxkompetens.se
redan idag!
Ansökningar via e-post mottages ej på grund av GDPR.
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003. Vi har kunduppdrag i hela landet och kontor i; Stockholm, Växjö, Kristianstad, Halmstad, Borås & Göteborg. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och har 250 anställda. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension.Företaget
Spendrups är ett svenskt familjebryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Bryggeriet grundades 1897 i Grängesberg och drivs av familjen Spendrup i femte generationen. Vi finns på ett antal orter i Sverige med huvudkontor i Vårby utanför Stockholm och produktion i Grängesberg, Hällefors och Visby. För oss står alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. I vårt breda sortiment finns varumärken som Mariestads, Norrlands Guld, Heineken, Loka, Schweppes, Briska och vinproducenter som Cono Sur, Gallo och Boschendal. Spendrups har cirka 1 100 medarbetare och omsätter cirka 4 MDKR årligen. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri, Hellefors Bryggeri och OMAKA. Våra anläggningar är certifierade enligt internationella standarderna ISO 14001 och FSSC 22000 avseende miljö respektive kvalitet och livsmedelssäkerhet. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9943". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maxkompetens Sverige AB
(org.nr 556647-6957), http://www.maxkompetens.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Maxkompetens Sverige Kontakt
Jonna Alm jonna.alm@maxkompetens.se Jobbnummer
9657920