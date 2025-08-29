Studentmedarbetare inom beteendevetenskap, folkhälsa eller socionom
2025-08-29
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö stad söker nu en studentmedarbetare till Avdelningen för hälsa och förebyggande, Avlösning- och Ledsagarservice.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer och kan därför komma att kalla till intervju under annonseringstiden, så vänta inte med din ansökan - sök nu! Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Vi har under en tid uppmärksammat intresset för gruppaktiviteter bland de brukare som idag har insatsen ledsagning, men av olika orsaker inte kan besöka våra öppna mötesplatser. Studentmedarbetarens uppdrag är att undersöka intresset för gruppaktviteter hos brukare som idag har insatsen ledsagning. Vi önskar en undersökning på individnivå och vi behöver din hjälp med att ta kontakt med brukarna som idag har ledsagning, samt undersöka hur många av dem som är intresserade av gruppaktiviteter. Du som student behöver utforma ett frågeformulär som kan användas i undersökningen. Efter genomförd datainsamling behöver du sammanställa underlaget och presentera resultatet för beställande ledningsgrupp. Syftet med uppdraget är att se om det finns ett glapp i insatserna som vi dagsläget erbjuder Malmöborna och hur vi på ett ännu bättre sätt kan möta Malmöbons behov i framtiden.
I Malmö stad får du som studentmedarbetare möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön.Kvalifikationer
Vi söker dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar inom beteendevetenskap, till folkhälsovetare eller socionom. Det är meriterande om du har erfarenhet av att genomföra intervjuer och analyser.
Som person har du ett nyfiket förhållningssätt, lätt för att skapa kontakt och samarbeta och är en god kommunikatör, så väl muntligt som skriftligt. Du ser möjligheter och lösningar som en naturlig del i ditt arbete.
Om arbetsplatsen
Din arbetsplats kommer att vara på Storgatan 20, centralt beläget i Malmö med goda buss- och tågförbindelser och ligger nära flera av stadens andra förvaltningar.
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering, och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning under perioden oktober 2025 - januari 2026
Omfattning: 10-15 timmar i veckan dagtid och uppdraget omfattar ca 120 timmar totalt
Arbetstid: Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Tillträde: 2025-10-06
Antal platser: 1Övrig information
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse
