Studentmedarbetare inom arkiv och registratur till Kammarkollegiet
Kammarkollegiet / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
Studerar du arkivvetenskap eller arkiv- och informationsvetenskap, juridik eller statsvetenskap och är intresserad av ett extrajobb inom staten? Då är rollen som studentmedarbetare hos oss perfekt för dig!
Nu söker vi en eller två studenter till Rättssekretariatet.
Kammarkollegiet är en statlig myndighet med lång historia och ett brett och differentierat samhällsuppdrag. Myndigheten arbetar bland annat med juridiska tjänster, kapitalförvaltning, försäkringslösningar och administrativa uppdrag för stat, kommuner och regioner.
Rättssekretariatet är myndighetens stöd- och styrfunktion inom informationshantering och för rättsliga frågor. Det innebär att Rättssekretariatet ansvarar för arkiv, registratur och samordning av informationshanteringen inom Kammarkollegiet samt för att myndigheten följer tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och annan relevant lagstiftning. Rättssekretariatet är vidare övergripande ansvarig för förvaltningsrättsliga frågor, bevakar myndighetsövergripande lagstiftning och samordnar remissarbete, policy- och metodutveckling inom sitt verksamhetsområde.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av diarieföring och arkivering samt stöd till handläggare i ärendehanteringsfrågor. Myndighetens centrala arkiv och registratur ansvarar för myndighetens arkivhållning och för att lämna ut allmänna handlingar i avslutade ärenden. Tjänsten innebär till största del arbete med diarieföring. Den kommer även att innebära biträde till enhetens arkivarier och registratorer i exempelvis frågor som rör arkivering och/eller viss annan andra administrativa arbetsuppgifter och diarieföring.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som:
• läser arkiv- och informationsvetenskap, juridik eller statsvetenskap, ekonomi eller motsvarande samt har avklarat minst 60 hp och minst ett år kvar på dina studier
• har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• tidigare erfarenhet från likvärdig roll som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
• erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig förvaltning
• erfarenhet av att arbeta inom arkiv och/eller registratur
• har erfarenhet från att arbeta på statlig myndighet Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, strukturerad, har lätt för att lära dig system och har hög servicekänsla. Du trivs med att arbeta både självständigt och i grupp.
Du är självgående, lyhörd och flexibel.
En förutsättning för att kunna göra ett bra arbete i den här rollen är att du lockas av varierande arbetsdagar och trivs med att snabbt ställa om mellan arbetsuppgifter med ganska tvära kast.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Mer information
Omfattningen är upp till 25 procent under 2026 och du behöver kunna arbeta 1-2 dagar i veckan.
Utöver kraven för tjänsten ovan behöver du för att vara aktuell för anställning inte ha påbörjat en forskarutbildning.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
I denna rekrytering vill vi att du bifogar ett CV men inget personligt brev. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen.
Välkommen med din ansökan senast den 4 februari 2026.Kontakt
För frågor om tjänsten kontakta chefsjurist och säkerhetsskyddschef Solmaz Fadai Vikström, 08-700 07 94 eller arbetsledare för arkiv och registratur Marie Backerling 08-700 06 54.Facklig kontakt
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.seÖvrig information
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Individuell lönesättning enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kammarkollegiet
(org.nr 202100-0829), http://www.kammarkollegiet.se Jobbnummer
9697415