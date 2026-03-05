Studentmedarbetare inom administration och kundservice till LSR
Vill du ha ett sommarjobb, med möjlighet till extraarbete i höst, i ett bolag som verkar för ett mer hållbart samhälle? På LSR erbjuds du en spännande roll där du kombinerar administration och service och samtidigt ges en möjlighet att lära dig mer om hållbarhetsarbete inom avfallsområdet. Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag, du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos LSR. Du förväntas kunna arbeta heltid under vecka 24-30 och under höstterminen finns möjlighet till att arbeta extra vid behov.
Om företaget
LSR är ett kommunalägt bolag som verkar för att förebygga uppkomsten av avfall och som samtidigt erbjuder ett tryggt, tillgängligt- och effektivt insamlingssystem för det avfall som ändå uppstår. Vid sidan av det kommunala insamlingsansvaret omhändertar LSR även massor från verksamheter och återställer Lundåkrabuktens deponiområde.
Bolagets värdegrund utgörs av Ledarskap över sig själv och andra, Samarbete internt och externt samt Resultat i utvecklingen av bolaget och ett positivt avtryck i ägarkommunerna Landskrona och Svalöv. Du blir en viktig del i förutsättningarna för detta!
Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med både administration och viss kundkontakt. Arbetsuppgifterna består initialt av löpande administration kopplat till ändringar av avfallstjänster i företagets affärssystem. Det kan innefatta registrering av ändringar, tillägg och beställningar vid exempelvis flytt eller ändrade tömningsintervall. Tjänsterna riktar sig främst mot privatkunder, såsom villor och fritidshus, och kommunikation sker till största del via mejl men vid behov även per telefon.
Vidare ingår arbete som vågoperatör där du ansvarar för in- och utvägning av tunga fordon som lämnar eller hämtar massor på anläggningen. Här ingår också viss administration kopplat till funktionen.
Tjänsten omfattar arbete heltid under vecka 24-30. Arbetstiderna kan variera mellan 06:45-16:00 på vardagar (ej helgarbete). Under höstterminen finns möjlighet till att arbete extra vid behov några dagar i månaden.
Löpande administration kopplat till kundärenden, t.ex. registrera ändringar eller tilläggsbeställningar i avfallstjänster
Vågoperatör, med ansvar för in- och utvägning samt tillhörande administration
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Pågående eftergymnasiala studier med minst 2 år kvar
Tidigare arbetslivserfarenhet inom service samt erfarenhet av administration är mycket meriterande
God dator- och systemvana
Flytande svenska och engelska, i tal såväl i skrift
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som har lätt för att hantera olika situationer och blanda administrativa uppgifter med kundkontakt. Du tar ansvar för ditt arbete och har förmågan att prioritera och metodiskt beta av tilldelade arbetsuppgifter. Detta kräver viss flexibilitet och att du har förmåga att smidigt växla mellan olika arbetsuppgifter utifrån vad som är viktigast i stunden. Stötvis under en arbetsdag kan arbetsbelastningen vara intensiv, särskilt på morgonen i vågfunktionen.
Som person är du uppmärksam på detaljer, drivande, har lätt för att kommunicera och är bekväm med hellre fråga en gång för mycket än för lite i syfte att säkerställa att det blir rätt. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Start: vecka 24 Plats: Landskrona Lön: Timlön enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
