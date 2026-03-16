Studentmedarbetare Ekonomiavdelningen, Södertälje kommun
Södertälje kommun / Ekonomiassistentjobb / Södertälje Visa alla ekonomiassistentjobb i Södertälje
2026-03-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Ekonomiadministratörer på deltid
I Södertälje kommun har vi samlat alla resurser och all kompetens för redovisning och ekonomiadministration i en central enhet under namnet Redovisning & Ekonomisupport. Vi har till uppgift att ge service till hela den kommunala organisationen. Vårt fokus är att ge den bästa servicen till Södertäljes medborgare. Vi jobbar inom hela redovisningsområdet, från kvalificerade analyser och bokslut till systemstöd och ekonomiadministrativa rutiner. Vi ansvarar för redovisning och kommunens övergripande betalningsprocesser och för e-handel & ekonomisystem ERP.
Vi söker dig/er som är ekonomistuderande och vill komma in några timmar i veckan för att hjälpa och avlasta oss i vårt arbete.
De vi söker är personer som kan hjälpa till i våra flöden med att registrera leverantörsfakturor och få ut dessa till våra granskningsattestanter för vidare hantering samt att hantera administrativa uppgifter även på kundsidan. Vidare kommer de att hantera inkommande post och våra supportbrevlådor.
Vem är du?
Vi ser gärna att sökande är ekonomistuderande inom redovisning och är nyfikna och vill lära sig hur det går till på en större redovisningsenhet. Att vara flexibel och kunna hjälpa till där det behövs och har lätt att lära är en förutsättning. Då vi har ett högt tempo och arbetar med deadlines är det bra att vara stresstålig.Publiceringsdatum2026-03-16Dina personliga egenskaper
• Du är noggrann
• Du har lätt för att samarbeta
• Du är stresståligKvalifikationer
• Du ska studera ekonomi och gärna med inriktning redovisning
• Du ska kunna svenska språket i både tal och skrift
• Du ska vara bekant med Excel
Meriterande:
• Du har arbetat i ett större ekonomisystem och då gärna ERP (f.d. Agresso)
• Du har några års arbetslivserfarenhet inom leverantörsreskontra/kundreskontra
• Du har ett IT-intresse
Vi lägger också stor vikt vid din sociala kompetens.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Anställda i Södertälje kommun erbjuds bl.a. trygga anställningsvillkor. För detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida https://www.sodertalje.se/formaner
Redovisning och Ekonomisupport består idag av 26 medarbetare med olika kompetenser. Vi är en stödfunktion som tillhandahåller systemstöd och expertis till alla kommunens verksamheter. Vi sitter centralt i moderna lokaler i Södertälje stadshus med goda kommunikationer och nära tillpendeltågsstationen och bussar i Södertälje centrum.
Erbjuden tjänst är en tidsbegränsad timanställning på två månader med möjlighet till förlängning, ett så kallat Studentavtal som innebär max 15 timmars arbetstid per vecka under skolterminer, så att arbete och studier kan kombineras på ett bra sätt. Vi kan erbjuda en timlön inklusive semesterersättning.
Arbetet utförs på plats i Södertälje stadshus. Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Finansiell riskcontroller
Monika Engqvist monika.engqvist@sodertalje.se Jobbnummer
9799856