Studentmedarbetare | Brand Marketing and Communications | Stockholm
Ernst & Young AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-05
Are you ready to shape the future with confidence?
Brinner du för kreativt innehåll, strategiskt tänk och att förstå vad som driver engagemang i digitala kanaler? Vill du få praktisk erfarenhet av att arbeta med sociala medier i ett globalt varumärke? Då kan denna roll vara helt rätt för dig!
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
EY söker nu en studentmedarbetare till vår kommunikations- och marknadsavdelning BMC med placering i Stockholm. I den här rollen kommer du framför allt att arbeta i vårt sociala medier-team, där du får en central roll i att planera, skapa och följa upp innehåll i våra kanaler - främst på LinkedIn och Instagram. Du kommer arbeta nära verksamheten och bygga ett brett nätverk internt för att fånga upp nyheter, aktiviteter och berättelser som kan bli relevant och engagerande kommunikation.
Du blir en del av ett nordiskt team på drygt 80 personer och arbetar deltid cirka 20 timmar i veckan med flexibilitet i samråd med ditt team.
Kvalifikationer för tjänsten
Du har minst ett år kvar på din utbildning på högskola, universitet eller motsvarande inom kommunikation, marknadsföring, PR eller liknande område
Meriterande
Du är strukturerad, noggrann och har lätt för att samarbeta
Du är en god skribent och kan målgruppsanpassa din kommunikation
Du har viss erfarenhet av stakeholder management, t.ex. att koordinera med olika intressenter eller hantera förväntningar i projekt
Som person är du
Vi söker dig som har ett genuint intresse för sociala medier och som är bekväm med att skapa innehåll för både LinkedIn och Instagram, inklusive lättare redigering. Du tycker att det är roligt att jobba kreativt och att hitta nya sätt att lyfta fram vår verksamhet, men trivs lika bra med att följa upp statistik och analysera hur innehåll presterar. För dig faller det naturligt att se samband mellan innehåll och siffror, och du använder gärna insikterna för att utveckla idéer, förbättra format och bidra till att våra kanaler fortsätter växa.
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten för att göra skillnad på ditt sätt.
Inkluderande kultur: Du välkomnas för den du är och får möjlighet att använda din röst och påverka.
Läs gärna mer om vad EY erbjuder på vår karriärsida, i sociala medier och på Karriärbloggen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt men senast 1 mars 2026, din ansökan ska innehålla ditt CV, personliga brev och betyg. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten kontaktar du Emma Stéen på emma.stéen@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar Julia Frejd på julia.frejd@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
Hamngatan 26
111 47 STOCKHOLM
