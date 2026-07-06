Studentmatchare till Inflyttnings- och kompetensförsörjningsenheten
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen / Evenemangsjobb / Boden Visa alla evenemangsjobb i Boden
2026-07-06
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Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa – tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Boden ligger i Norrbottens kustland, mellan två älvdalar, 3 mil från havet. Här bor drygt 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta för ett trivsamt arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.
Boden befinner sig i hjärtat av en expansiv region och är en viktig del i den globala gröna samhällsomställningen. Här sker stora etableringar och investeringar som skapar ett växande behov av kompetens.
Vill du vara med och stärka kopplingen mellan studenter och arbetslivet i Boden? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en medarbetare till vårt studentprojekt Talent Hub North inom Inflyttning- och kompetensförsörjningsenheten, Arbetsmarknad och lärande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som medarbetare i studentprojektet arbetar du med att skapa relationer mellan studenter och arbetsgivare i Boden. Rollen är operativ och relationsskapande, med fokus på att öka intresset för Boden som plats att leva och arbeta på efter studier.
Tjänstens omfattning är 30 % (12 h/vecka) och passar särskilt bra för dig som idag är student och vill arbeta vid sidan av studierna, eller som nyligen avslutat studier och har god kännedom om studentlivet och nätverk kopplade till Luleå tekniska universitet. Arbetet innebär en kombination av närvaro, samordning och genomförande av aktiviteter.
Ditt arbete innebär bland annat att du:
• Representerar Boden och lokala arbetsgivare gentemot studenter, främst vid LTU
• Bygger och underhåller relationer med studenter och relevanta utbildningar
• Deltar i samverkansmöten mellan LTU och näringsliv
• Planerar och genomför aktiviteter och event tillsammans med samarbetspartners
• Bidrar till att matcha studenters kompetens mot arbetsgivares behov
Du hanterar även viss administration kopplat till aktiviteter och event.
Arbetet är självständigt men sker i nära samarbete med inflyttnings- och kompetensförsörjningsenheten samt kommunens näringslivsfunktioner.
Tjänsten är tidsbegränsad under perioden 260901--270930.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte, välkommen med dinansökan redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• God kännedom om Luleå tekniska universitet och dess utbildningar
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Meriterande är om du har;
• Erfarenhet av att arbeta med event, projekt eller samordning
• Erfarenhet av samverkan med studenter, utbildningsaktörer eller näringsliv
• God kännedom om Boden som plats
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är utåtriktad, nyfiken och har lätt för att skapa nya kontakter.
Du är relationsskapande och har en god förmåga att bygga och bibehålla förtroende, även i sammanhang där olika intressen möts.
Du arbetar självständigt och strukturerat, samtidigt som du trivs med att samarbeta med andra, exempelvis vid planering och genomförande av aktiviteter och event.
Ett genuint intresse för Boden och dess utveckling ser vi som en viktig drivkraft i rollen.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vänligen bifoga utbildnings/examensbevis.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
Vi har rökfri arbetstid och vi erbjuder en friskvårdstimme i veckan och ett friskvårdsbidrag.
Via vår hälsoportal kan du som medarbetare boka in dig på olika friskvårdsaktiviteter ex massage, prova-på-träning, föreläsningar mm.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767)
Kyrkgatan 24 (visa karta
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961 34 BODEN Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad- & Utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Thomas Knutsson thomas.knutsson@boden.se +4692162959 Jobbnummer
9994343